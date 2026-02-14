Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani

MILANO-CORTINA

Sabato 14 febbraio: si parte con il gigante maschile. 11° Vinatzer, il migliore degli azzurri. Passaretta fuori nel freestyle. Curling donne, la Cina batte l'Italia 8-7. Segui gli aggiornamenti su SkySport.it

MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS

  • Gigante maschile, 11° posto per Alex Vinatzer dopo la prima manche, a otto decimi dal podio. 26° Giovanni Franzoni che chiude a 3''94 da Pinheiro Braathen. Fuori Tobias Kastlunger e Luca De Aliprandini.
  • Freestyle gobbe donne parallelo: fuori Manuela Passaretta. Dura pochissimo la gara dell'azzurra, che esce ai sedicesimi di finale dopo poche gobbe, certamente condizionata dai problemi al ginocchio sinistro, per questo motivo aveva saltato tutte le prove.
  • Prove del bob femminile, nella sesta sessione assente Simona De Silvestro, settima Giada Andreutti. La svizzera Melanie Hasler ha chiuso al comando. 
  • Curling femminile, Italia battuta dalla Cina 8-7.

