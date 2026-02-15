Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani

Offerte Sky
Domenica 15 febbraio: seconda medaglia d'oro per Federica Brignone, che vince il Gigante di Cortina bissando il trionfo in SuperG. Grande bronzo per l'Italia di Pellegrino. Carollo, Barp e Graz nella staffetta del fondo. Indietro le italiane nel monobob, gli azzurri del curling perdono contro la Norvegia, mentre nel biathlon inseguimento Giacomel chiude nono. Segui gli aggiornamenti in diretta con SkySport.it

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS - GIGANTE FEMMINILE

  • Gigante femminile, dopo la prima manche Federica Brignone è in testa con il miglior tempo e 34/100 di vantaggio sulla tedesca Duerr. Ottima prova anche per Sofia Goggia, terza a 46/100 dalla leader. Le altre azzurre: 15^ Della Mea, 22^ Zenere.
  • Prima prova del monobob donne, indietro le due italiane: 23^ Simona De Silvestro, 25^ Giada Andreutti, rispettivamente a 1.60 e 1.77 dalla leader, la tedesca Lara Nolte.  
  • L'azzurro Ian Matteoli ha chiuso con il 17° punteggio la prima fase delle qualificazioni nello snowboard slopestyle, con 43,81 punti. Il migliore è stato il neozelandese Dane Menzies, con 86,06 punti.
  • Curling maschile, l'Italia perde contro la Norvegia per 10-7 e ora è a 2 vittorie e 2 sconfitta, gli azzurri resta comunque pienamente in corsa per la qualificazione
  • Biathlon inseguimento, ad Anterselva arriva la sorpresa nel biathlon e risponde al nome di Martin Ponsiluoma. Lo svedese è il nuovo campione olimpico dell'inseguimento. Medaglia d'argento per il norvegese Laegreid (alla terza medaglia a Milano-Cortina dopo due bronzi), bronzo al francese Jacquelin con dedica Marco Pantani, il giorno dopo l'anniversario della sua morte, indicando l'orecchino del Pirata che indossa per queste Olimpiadi. Migliore degli italiani Tommaso Giacomel, nono, Hofer 13° e Romanin 28°
  • Grande medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta maschile di fondo, una medaglia che mancava alla nostra Nazionale dalle Olimpiadi di Torino 2006. Alle spalle della Norvegia (di un Klaebo che vince il 9° oro in carriera) e della Francia, Federico Pellegrino batte in volata il rivale finlandese Anttola e corona gli sforzi dei suoi tre compagni di squadra: Elia Barp, Martino Carollo e Davide Graz, tutti pienamente in gara, tutti perfetti! 
  • Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Sofia Groblechner Omar Visentin nello snowboard cross a squadre. Gli azzurri arrivano terzi in batteria
  • Straordinaria medaglia d'oro di Federica Brignone nel Gigante femminile. L'azzurra, al secondo trionfo in questa olimpiade dopo il SuperG, ha battuto Hector e Stjernesund. Le altre azzurre: 4^ Lara Della Mea, 10^ Sofia Goggia, 14^ Asja Zenere.

