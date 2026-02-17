Le speranze azzurre oggi sono riposte nelle staffette maschili, quella del biathlon e quella del pattinaggio di velocità. In serata partita decisiva per gli azzurri del curling contro gli USA. Mentre l'Italia dell'hockey affronta la Svizzera nei playoff di qualificazione. Qui tutti i risultati e le news live
Milano-Cortina, i risultati e le news di oggi
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma delle gare di oggi
- Flora Tabanelli bronzo nel Big Air freeski
- Arianna Fontana 4^ nei 1000 short track: "Arrabbiata"
- Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale torna negli USA
- McGrath inforca e va nel bosco disperato
- Federica Brignone: "Dopo gli ori cerco solo tranquillità"
- Stupenda Italia: superata Lillehammer '94
- Miglior medagliere azzurro nella storia
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
Siamo a -1 da un record USA
Ieri Flora Tabanelli ha conquistato un meraviglioso bronzo nel Freeski Big Air. L'azzurra solo pochi mesi fa si era rotta il crociato! È la decima disciplina a medaglia : -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018). Saliamo a quota 23, superato il record di 20 di Lillehammer del 1994!
Il programma della sera
- ore 18.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma corto)
- ore 19 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 3)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Stati Uniti-ITALIA, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air uomini (Finale)
- ore 21.05 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 4)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Svezia-Lettonia
Il programma del pomeriggio
- ore 13.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
- ore 13.45 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (fondo)
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Svezia-Canada, ITALIA-Giappone, Danimarca-Stati Uniti, Corea-Danimarca
- ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
- ore 14.30 - BIATHLON: Staffetta 4x7,5km uomini
- ore 14.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimeno a squadre uomini (semifinali)
- ore 14.52 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (semifinali)
- ore 16.22 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre uomini (Finali A-B)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Rep. Ceca-Danimarca
- ore 16.41 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (Finali A-B)
Il programma della mattina
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Svizzera-Svezia, Stati Uniti-Cina, Rep. Ceca-Germania
- ore 10 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (salto di gara)
- ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
- ore 11.30 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Germania-Francia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): ITALIA-Svizzera
- ore 13 - SNOWBOARD: Slopestyle donne
Oggi speranza di medaglie dalle staffette maschili
L'Italia punta al maschile nel martedì di Milano-Cortina 2026. Le grandi speranza di medaglia passano oggi dall'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità. Il quartetto azzurro, composto da Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti, è in semifinale dopo aver fatto registrare il miglior crono nei quarti: gli avversari per assicurarsi la medaglia saranno i Paesi Bassi. In programma anche la staffetta maschile di biathlon: l'Italia, "guidata" da Giacomel e Hofer, può interpretare un ruolo da outsider nella gara di Anterselva. Si assegnano le medaglie anche nello snowboard (slopestyle donne), bob (ultime due manche del bob a 2 maschile), combinata nordica (trampolino lungo e 10km di fondo) e nello sci acrobatico (freeski big air uomini).
Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
Il podcast esclusivo di Sky Sport con l'analisi dell'ultima giornata olimpica e la presentazione di quella che sta per iniziare attraverso l'inconfondibile voce di chi lo sport lo vive e lo racconta da una vita: Franco Bragagna. Dal bronzo di Flora Tabanelli nonostante l'infortunio al quarto posto di Arianna Fontana, fino agli appuntamenti di oggi con le staffette di biathlon e pattinaggio velocità
Ieri la conferenza stampa di Federica Brignone, rivedi il meglio
Lindsey Vonn dimessa torna negli USA
Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, la campionessa americana è stata dimessa ieri dall’ospedale di Treviso e ha fatto ritorno negli Usa. Lindsey Vonn aveva preannunciato il rientro in patria sui suoi profili social e ieri è partita dall’aeroporto di Venezia per tornare negli Stati Uniti: lasciati in dono al reparto di Pediatria tutti i peluches donati dai suoi fan
Roberto Baggio su Brignone: "Ori dopo l'incidente qualcosa di straordinario"
Slalom, ieri oro Meillard e disperazione McGrath
Scene di disperazione nello slalom speciale maschile a Bormio: Atle McGrath, primo dopo la prima manche, inforca dopo poche porte e perde l'oro, scatenando tutta la sua rabbia: lancia via i bastoncini, si incammina verso il bosco al lato della Stelvio e si lascia cadere sulla neve sconsolato. L'oro è andato allo svizzero Meillard. Il VIDEO dell'episodio
Ieri quarto posto per Arianna Fontana: "Molto arrabbiata"
Mastica amaro Arianna Fontana dopo il quarto posto nei 1.000 metri short track, penalizzata in finale da un contatto con la cinese Gong che l'ha rallentata negli ultimi giri: "Sono tanto arrabbiata, non posso nasconderlo - spiega a Sky Sport - Quando c'è stato il contatto stavo guadagnando velocità e mi stavo lanciando per andare in prima posizione. Non essere riuscita a provarci mi fa tanta rabbia. Devo trasformare questa rabbia in benzina per la staffetta"
Ieri il bronzo di Flora Tabanelli
Più forte di tutto, degli infortuni, del dolore, del meteo avverso. Flora Tabanelli è bronzo nel Big Air di sci freestyle, nonostante un legamento del ginocchio lesionato il 5 novembre 2025. La battono solo la canadese Megan Oldham e la superstar cinese Eileen Gu. Flora tre mesi fa era in ospedale ad aspettare la diagnosi dopo un infortunio, con il terrore di dover saltare le Olimpiadi di casa. Ed invece oggi arriva una prova che rasenta la perfezione. Zero errori, poche sbavature. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, apre la finale nel migliore dei modi: il suo primo salto vale 90 punti ed è già ai piedi del podio. Nella seconda manche totalizza 84 punti e sale di una posizione, prima di un balzo di Gu che la fa scendere. Per Tabanelli serve un trick perfetto nell'ultima run. Che arriva preciso (94,25 è il punteggio più alto di tutta la serata), togliendo così il bronzo dal collo di Kirsty Miur. E il Livigno Snow Park esplode in un boato.
Buongiorno da Milano-Cortina
Buongiorno da Milano-Cortina!
Oggi le speranze azzurre sono di...staffetta: impegnate le squadre maschili di biathlon e pattinaggio velocità. In campo anche l'Italia dell'hockey e del curling maschile, che deve battere gli USA per sperare nella qualificazione. Qui tutti i risultati e le news in diretta. Buona Olimpiade!