Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, la campionessa americana è stata dimessa ieri dall’ospedale di Treviso e ha fatto ritorno negli Usa. Lindsey Vonn aveva preannunciato il rientro in patria sui suoi profili social e ieri è partita dall’aeroporto di Venezia per tornare negli Stati Uniti: lasciati in dono al reparto di Pediatria tutti i peluches donati dai suoi fan