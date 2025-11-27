Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
L'Italia sogna altre medaglie nel lunedì dei Giochi Olimpici Invernali: da Fontana e Confortola nello short track a Conti/Macii nel pattinaggio di figura, passando per Flora Tabanelli nel big air e Vinatzer nello slalom. Di seguito il programma di lunedì 16 febbraio
Inizia l'ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un lunedì ricco di appuntamenti, con l'Italia che sogna di arricchire il bottino da record di medaglie. Si parte già alle 10 con la prima manche dello slalom maschile che vedrà protagonista Alex Vinatzer. Poi l'attenzione passerà allo short track: una giornata dedicata alle finali dei 1000m donne con Arianna Fontana (a caccia della 14^ medaglia olimpica in carriera che le consentirebbe di staccare Mangiarotti), Elisa Confortola e Chiara Betti. Poi doppio appuntamento in serata. Alle 19.30, a Livigno, le finali del big air freeski con Flora Tabanelli che punta a migliorare il sesto posto nelle qualificazioni. Insieme a lei anche Maria Gasslitter. In serata, infine, il programma libero delle coppie di artistico con Conti/Macii.
Milano-Cortina, il programma di lunedì 16 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
- ore 10 - SCI ALPINO: Slalom uomini - 1^ manche
- ore 10 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 1)
- ore 11 - SHORT TRACK: 1000m donne (quarti di finale)
- ore 11.17 - SHORT TRACK: 500m uomini (batterie)
- ore 11.57 - SHORT TRACK: 1000m donne (semifinali)
- ore 11.57 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 2)
- ore 12.06 - SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (semifinali)
- ore 12.41 - SHORT TRACK: 1000m donne (finali)
- ore 13.30 - SCI ALPINO: Slalom uomini - 2^ manche
- ore 14.05 - CURLING (uomini, round robin): Gran Bretagna-Norvegia, Rep. Ceca-Canada, Svezia-Germania, ITALIA-Cina
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, semifinali): Stati Uniti-Svezia
- ore 19 - BOB: Monobob donne (prova 3)
- ore 19 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (1° turno)
- ore 19.05 - CURLING (donne, round robin): ITALIA-Stati Uniti, Corea-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Giappone-Canada
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air donne (Finale)
- ore 19.43 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (2° turno)
- ore 20 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Coppie artistico (programma libero)
- ore 20.20 - SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (Finale)
- ore 21.06 - BOB: Mono bob donne (prova 4)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (donne, semifinali): Canada-Svizzera