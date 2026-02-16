Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido: travolto dal turco Akar, resta miracolosamente in piedi e arriva al traguardo di spalle. Avanti anche Nadalini e Previtali. Staffetta maschile in finale, Fontana quarta nei 1000m donne. Baumgartner/Mircea noni dopo le prime due manche del bob a 2 di Cortina. Nello slalom maschile 10° posto a metà gara per Tommaso Saccardi, fuori Vinatzer, sala e Kastlunger

