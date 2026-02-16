Offerte Sky
Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italiani di oggi

Olimpiadi

Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido: travolto dal turco Akar, resta miracolosamente in piedi e arriva al traguardo di spalle. Avanti anche Nadalini e Previtali. Staffetta maschile in finale, Fontana quarta nei 1000m donne. Baumgartner/Mircea noni dopo le prime due manche del bob a 2 di Cortina. Nello slalom maschile 10° posto a metà gara per Tommaso Saccardi, fuori Vinatzer, sala e Kastlunger

LIVE: SLALOM SPECIALE MASCHILE - RISULTATI E NEWS

  • Sci alpino: nella 1^ manche dello slalom maschile ottimo 10° posto per Tommaso Saccardi. Fuori Alex Vinatzer e Tommaso Sala, squalificato Kastlunger che arriva al traguardo ma dopo aver inforcato. Alle 13.30 la seconda manche
  • Bob: nono posto per Patrick Baumgartner e Robert Mircea dopo le prime due prove del bob a 2 sulla pista Eugenio Monti. Tempo complessivo di 1:51.58, lontani dalle posizioni da medaglie.
  • Combinata nordica: ultimo allenamento sul trampolino grande alla vigilia della gara, in programma martedì. Migliore degli italiani Samuel Costa, 18° con 53.7 punti. Aaron Kostner 21°, mentre Alessandro Pittin non ha preso parte all'allenamento.
  • Short track: Arianna Fontana chiude al quarto posto la finale dei 1000m. Elisa Confortola si ferma in semifinale e vince la finale B, Chiara Betti fuori nei quarti di finale.
  • Short track: Pietro Sighel accede ai quarti di finale dei 500 metri. L'azzurro resta miracolosamente in piedi dopo un contatto e arriva al traguardo di spalle. Superano le batterie anche Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini.
  • Short track: Italia in finale nella staffetta maschile. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli chiudono la prima semifinale al secondo posto, dietro al Canada.

