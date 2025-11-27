Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggimilano-cortina
L'Italia punta sugli uomini nel martedì olimpico con l'inseguimento di pattinaggio di velocità (azzurri in semifinale contro i Paesi Bassi) e la staffetta di biathlon. Medaglie in palio anche nello slopestyle, combinata nordica, big air e bob
L'Italia punta al maschile nel martedì di Milano-Cortina 2026. Le grandi speranza di medaglia passano oggi dall'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità. Il quartetto azzurro, composto da Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti, è in semifinale dopo aver fatto registrare il miglior crono nei quarti: gli avversari per assicurarsi la medaglia saranno i Paesi Bassi. In programma anche la staffetta maschile di biathlon: l'Italia, "guidata" da Giacomel e Hofer, può interpretare un ruolo da outsider nella gara di Anterselva. Si assegnano le medaglie anche nello snowboard (slopestyle donne), bob (ultime due manche del bob a 2 maschile), combinata nordica (trampolino lungo e 10km di fondo) e nello sci acrobatico (freeski big air uomini).
Milano-Cortina, il programma di martedì 17 febbraio
- ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Svizzera-Svezia, Stati Uniti-Cina, Rep. Ceca-Germania
- ore 10 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (salto di gara)
- ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
- ore 11.30 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Germania-Francia
- ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): ITALIA-Svizzera
- ore 13 - SNOWBOARD: Slopestyle donne
- ore 13.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
- ore 13.45 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (fondo)
- ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Svezia-Canada, ITALIA-Giappone, Danimarca-Stati Uniti, Corea-Danimarca
- ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
- ore 14.30 - BIATHLON: Staffetta 4x7,5km uomini
- ore 14.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimeno a squadre uomini (semifinali)
- ore 14.52 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (semifinali)
- ore 16.22 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre uomini (Finali A-B)
- ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Rep. Ceca-Danimarca
- ore 16.41 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (Finali A-B)
- ore 18.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma corto)
- ore 19 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 3)
- ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Stati Uniti-ITALIA, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
- ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air uomini (Finale)
- ore 21.05 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 4)
- ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Svezia-Lettonia