Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi invernali Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

milano-cortina

L'Italia punta sugli uomini nel martedì olimpico con l'inseguimento di pattinaggio di velocità (azzurri in semifinale contro i Paesi Bassi) e la staffetta di biathlon. Medaglie in palio anche nello slopestyle, combinata nordica, big air e bob

L'Italia punta al maschile nel martedì di Milano-Cortina 2026. Le grandi speranza di medaglia passano oggi dall'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità. Il quartetto azzurro, composto da Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti, è in semifinale dopo aver fatto registrare il miglior crono nei quarti: gli avversari per assicurarsi la medaglia saranno i Paesi Bassi. In programma anche la staffetta maschile di biathlon: l'Italia, "guidata" da Giacomel e Hofer, può interpretare un ruolo da outsider nella gara di Anterselva. Si assegnano le medaglie anche nello snowboard (slopestyle donne), bob (ultime due manche del bob a 2 maschile), combinata nordica (trampolino lungo e 10km di fondo) e nello sci acrobatico (freeski big air uomini).

Milano-Cortina, il programma di martedì 17 febbraio

  • ore 9.05 - CURLING (donne, round robin): Svizzera-Svezia, Stati Uniti-Cina, Rep. Ceca-Germania
  • ore 10 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (salto di gara)
  • ore 10.45 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
  • ore 11.30 - SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
  • ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Germania-Francia
  • ore 12.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): ITALIA-Svizzera
  • ore 13 - SNOWBOARD: Slopestyle donne
  • ore 13.30 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
  • ore 13.45 - COMBINATA NORDICA: LH/10km (fondo)
  • ore 14.05 - CURLING (donne, round robin): Svezia-Canada, ITALIA-Giappone, Danimarca-Stati Uniti, Corea-Danimarca
  • ore 14.15 - SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
  • ore 14.30 - BIATHLON: Staffetta 4x7,5km uomini
  • ore 14.30 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimeno a squadre uomini (semifinali)
  • ore 14.52 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (semifinali)
  • ore 16.22 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre uomini (Finali A-B)
  • ore 16.40 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Rep. Ceca-Danimarca
  • ore 16.41 - PATTINAGGIO DI VELOCITA': Inseguimento a squadre donne (Finali A-B)
  • ore 18.45 - PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma corto)
  • ore 19 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 3)
  • ore 19.05 - CURLING (uomini, round robin): Stati Uniti-ITALIA, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
  • ore 19.30 - SCI ACROBATICO: Freeski big air uomini (Finale)
  • ore 21.05 - BOB: Bob a 2 uomini (prova 4)
  • ore 21.10 - HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, play-off): Svezia-Lettonia

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Curling femminile, alle 19.00 Italia-USA

live milano-cortina

Nel curling maschile pesante sconfitta per gli azzurri che perdono 11-4 contro la Cina. Arianna...

Vonn dimessa dall’ospedale: è tornata negli Usa

milano-cortina

Dopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla...

Disperazione McGrath: perde l'oro e va nel bosco

Olimpiadi

Scene di disperazione nello slalom speciale maschile a Bormio: Atle McGrath, primo dopo la...

Meillard oro in slalom, Saccardi chiude 12°

milano-cortina

Loic Meillard è il nuovo campione olimpico nello slalom: lo svizzero conquista la medaglia d'oro,...

Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

Olimpiadi

Sighel ai quarti nei 500 metri con il brivido: travolto dal turco Akar, resta miracolosamente in...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS