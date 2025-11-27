L'Italia punta sugli uomini nel martedì olimpico con l'inseguimento di pattinaggio di velocità (azzurri in semifinale contro i Paesi Bassi) e la staffetta di biathlon. Medaglie in palio anche nello slopestyle, combinata nordica, big air e bob

L'Italia punta al maschile nel martedì di Milano-Cortina 2026. Le grandi speranza di medaglia passano oggi dall'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità. Il quartetto azzurro, composto da Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti, è in semifinale dopo aver fatto registrare il miglior crono nei quarti: gli avversari per assicurarsi la medaglia saranno i Paesi Bassi. In programma anche la staffetta maschile di biathlon: l'Italia, "guidata" da Giacomel e Hofer, può interpretare un ruolo da outsider nella gara di Anterselva. Si assegnano le medaglie anche nello snowboard (slopestyle donne), bob (ultime due manche del bob a 2 maschile), combinata nordica (trampolino lungo e 10km di fondo) e nello sci acrobatico (freeski big air uomini).