Mornati (Coni): "A Milano-Cortina si è vista l'Italia più forte di sempre"

milano-cortina

Carlo Mornati,  Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale, ha fatto il punto a un giorno dalla fine dei Giochi di Milano-Cortina: "Abbiamo avuto un finalista praticamente in ogni gara, era il nostro obiettivo e l'abbiamo realizzato: è stata l'Italia più forte di sempre, anche perché abbiamo concretizzato a livello di medaglie"

MILANO-CORTINA, I RISULTATI DI OGGI IN DIRETTA

"A queste Olimpiadi la squadra italiana più forte di sempre". Così il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, in conferenza stampa ha fatto il punto a un giorno dalla chiusura di Milano-Cortina 2026. "Abbiamo avuto 94 finalisti, siamo andati a medaglia in 10 discipline e sono 27 le medaglie finora conquistate, sono state 16 le discipline con atleti italiani in gara; 106 le gare disputate, di cui 70 finali. Dei 44 atleti medagliati 19 sono donne, mentre 25 uomini. Il Coni ha 1,12 milioni di euro in borse di studio e 6,24 milioni di euro in premi. Siamo molto contenti". 

"Età media medagliati specchio della società"

"L'età media alta dei medagliati è lo specchio della nostra società. L'Italia è il Paese più anziano al mondo dopo il Giappone. Rispetto al 1996 abbiamo 4,5 milioni di giovani in meno fra i 18 e i 30 anni. Oggi otteniamo i risultati migliori con un campione umano più basso. I risultati vengono per un approccio tecnico superiore alla media. evidenzia.  Faccio un appello per un cambio di mentalità radicale dove lo sport lo si inizia a fare scuola mettendolo all'interno dei piani didattici, oppure diventa complicato: noi lo sport a scuola non lo facciamo, si fa educazione motoria ma non è sport". 

Bob a 4 e skicross: azzurri a caccia di medaglie

live Olimpiadi

Penultimo giorno a Milano-Cortina, Federico Pellegrino influenzato non gareggerà nella 50 km sci...

Olimpiadi, il programma di sabato 21 febbraio

milano-cortina

Penultima giornata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si parte con lo skicross maschile, poi...

Short track 1500: Fontana e Sighel fuori dal podio

milano-cortina

La staffetta maschile bronzo nei 5000 short track! Arianna Fontana e Arianna Sighel fuori dal...

Giacomel dopo il malore: "Ci riproverò in Francia"

biathlon

Nel corso della mass start di biathlon l'azzurro, che era uscito dal secondo poligono in prima...

Vonn, la foto della gamba piena di viti e placche

milano-cortina

La statunitense è stata operata per la quinta volta alla tibia sinistra: "Il mio ultimo...
