"A queste Olimpiadi la squadra italiana più forte di sempre". Così il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, in conferenza stampa ha fatto il punto a un giorno dalla chiusura di Milano-Cortina 2026. "Abbiamo avuto 94 finalisti, siamo andati a medaglia in 10 discipline e sono 27 le medaglie finora conquistate, sono state 16 le discipline con atleti italiani in gara; 106 le gare disputate, di cui 70 finali. Dei 44 atleti medagliati 19 sono donne, mentre 25 uomini. Il Coni ha 1,12 milioni di euro in borse di studio e 6,24 milioni di euro in premi. Siamo molto contenti".