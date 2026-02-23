Dorothea Wierer lascia il biathlon, la conferma arriva via social

La decisione era già stata ufficializzata dopo la mass start olimpica ad Anterselva, adesso è arrivata anche la conferma sui social: Dorothea Wierer si ritira, chiudendo una straordinaria carriera agonistica. "Grazie al biathlon ho capito pregi e limiti, e l'importanza di essere se stessi".

I "grazie" di Dorothea Wierer

Nel suo messaggio una serie di ringraziamenti: “Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto sia importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato. Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. Ringrazio tutto lo staff della squadra azzurra e le persone che hanno lavorato con me anche nel passato e sono convinta che senza squadra, senza la passione del nostro staff, non avrei fatto tutto questo. Ovviamente ringrazio la mia famiglia che è sempre stata qui per me e che mi ha supportato e sopportato nei momenti anche difficili in questo lungo viaggio. Grazie a TUTTI“.