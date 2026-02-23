Dorothea Wierer lascia il biathlon, la conferma arriva via social

La decisione era già stata ufficializzata dopo la mass start olimpica ad Anterselva, adesso è arrivata anche la conferma sui social: Dorothea Wierer si ritira, chiudendo una straordinaria carriera agonistica. "Grazie al biathlon ho capito pregi e limiti, e l'importanza di essere se stessi".
L’annuncio era già arrivato dopo la mass start olimpica, ad Anterselva. Si chiudeva a “casa sua”, davanti al suo pubblico, la straordinaria parabola agonistica di Dorothea Wierer, la più grande atleta italiana della storia del biathlon, capace di portare la luce dei riflettori su uno sport sconosciuto ai più. Merito delle tante vittorie (4 medaglie olimpiche, 12 mondiali, 4 ori iridati, 2 Coppe del Mondo generali, 4 Coppe di specialità) ma anche della personalità e del carisma di una campionessa come poche altre.
L'annuncio sui social
Dorothea Wierer ha deciso di abbandonare la carriera agonistica, annunciando il ritiro già dopo il traguardo dell’ultima gara. E confermandolo via social, scegliendo l’atmosfera sempre mesta del giorno dopo la chiusura dei Giochi.
I "grazie" di Dorothea Wierer
Nel suo messaggio una serie di ringraziamenti: “Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto sia importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato. Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. Ringrazio tutto lo staff della squadra azzurra e le persone che hanno lavorato con me anche nel passato e sono convinta che senza squadra, senza la passione del nostro staff, non avrei fatto tutto questo. Ovviamente ringrazio la mia famiglia che è sempre stata qui per me e che mi ha supportato e sopportato nei momenti anche difficili in questo lungo viaggio. Grazie a TUTTI“.