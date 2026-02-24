Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Dorothea Wierer lascia il biathlon, Sinner: "Che carriera, complimenti"

sui social

Sui social arriva il messaggio di Jannik Sinner per Dorothea Wierer dopo che la biatleta ha annunciato il ritiro: "Che carriera, complimenti"

WIERER SALUTA: "HO IMPARATO I MIEI LIMITI"

4 medaglie olimpiche, 12 mondiali, 4 ori iridati, 2 Coppe del Mondo generali, 4 Coppe di specialità. Con questi titoli e non solo Dorothea Wierer è stata la fuoriclasse assoluta del biathlon azzurro, costruendosi un'avventura che ha avuto il suo epilogo proprio recentemente, con il ritiro ufficiale annunciato dopo le ultime Olimpiadi di Milano-Cortina. E a sugellare il suo addio agonistico sono arrivati anche i complimenti di un altro campione italiano, Sinner. Il n.2 attuale del tennis mondiale ha pubblicato su Instagram una story per congratularsi con la biatleta classe 1990. "Che carriera, complimenti" è stato il messaggio di Jannik, con tanto di applausi.

La story Instagram di Sinner su Wierer
La story Instagram di @janniksin

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Wierer saluta: "Ho imparato i miei limiti"

Olimpiadi

La decisione era già stata ufficializzata dopo la mass start olimpica ad Anterselva, adesso è...

Vonn: "Ho rischiato l'amputazione della gamba"

IL VIDEO

Due settimane dopo la terribile caduta a Milano-Cortina, e dopo gli interventi chirurgici in...

Eileen Gu: oro e lacrime per la nonna morta

MILANO-CORTINA

Eileen Gu, la star cino-americana dello sci freestyle, ha chiuso la sua seconda Olimpiade in modo...

Chiusa Milano-Cortina, l'Italia saluta l'Olimpiade

arena di verona

Nel suggestivo scenario dell'Arena di Verona si sono chiusi i XXV Giochi olimpici invernali di...

USA ultimo oro, Canada ko nell'hockey

milano-cortina

Olimpiade, agli USA l'ultimo oro: 2-1 nella finale di hockey sul Canada. Il bob a 4 azzurro...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS