Con Juventus Women-Wolfsburg potrebbe essere finita (per ora) la grande storia d’amore tra Cristiana Girelli e i bianconeri: la capitana e bandiera è pronta per iniziare una nuova avventura in America, dove diventerà una nuova giocatrice del Bay FC in prestito dai bianconeri. A fine partita, il saluto e l'abbraccio ai tifosi, sotto gli occhi di Alessandro Del Piero, in tribuna: una presenza che racconta cosa sia stata Cristiana per la Juve

Ci sono saluti che non sembrano un addio, ma una porta che si apre . E quando si apre per Cristiana Girelli , capisci che si parla di una scelta di mercato, ma di una carriera che continua a cercare il punto più alto, perché quando sei davvero grande, anche quando potresti fermarti, scegli di migliorarti ancora . E di giocarti ancora una grande chance.

Girelli vola in America: prestito al Bay FC

Adesso lo sguardo va dall’altra parte dell’Oceano con la chiamata del Bay FC, nella baia di San Francisco, in uno dei campionati più forti e affascinanti del calcio femminile di oggi, dove il livello è feroce e niente ti viene regalato. Lei ci arriva a 35 anni, con i 36 alle porte: il momento giusto per fare quell’esperienza che aveva sempre detto di voler vivere. Eppure, dentro questa partenza c’è una promessa semplice: la stagione americana inizia a marzo e si chiude in autunno, e l'idea è quella di rivederla in bianconero proprio lì, alla fine di quel viaggio.

Anche se l’idea di uno straordinario capitolo che si chiude c'è. Anche per questo, l'idolo di Cristiana, Alessandro Del Piero, ha voluto essere in tribuna per applaudirla per l’ultima recita prima della partenza per gli Stati Uniti. Perché c'è un filo che li lega, quello della storia bianconera. E quel numero dieci. Alla Juventus, Girelli è diventata una bandiera, superando le 150 reti, e con cinque Scudetti cuciti addosso. Numeri che non raccontano solo una carriera: raccontano una parte di storia del calcio femminile italiano. Quella con la Juventus si mette in pausa: Cristiana sta allargando il suo mondo, sapendo che la Juventus non la perde, la accompagna. Nel frattempo, c’è una maglia che non si mette in pausa: quella della Nazionale.

L'altra metà del meraviglioso percorso di Cristiana Girelli.