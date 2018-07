Mondiali, ottavi: le quote di Spagna-Russia

La Spagna si è qualificata vincendo il Gruppo B con 5 punti, alla pari con il Portogallo ma avanti grazie a una migliore differenza reti. Non è stato impeccabile il cammino delle Furie Rosse che, dopo aver pareggiato 3-3 con i lusitani, hanno battuto di misura l’Iran (1-0) e pareggiato 2-2 contro il Marocco. La Russia ha invece ottenuto la seconda piazza del Gruppo A superando Arabia Saudita (5-0) ed Egitto (3-1), per poi perdere 3-0 contro l’Uruguay.

La Russia affronta la prima sfida a eliminazione diretta nella Coppa del Mondo dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica. I russi hanno invece superato già una volta i gironi a Euro 2008, uscendo in semifinale proprio contro la Spagna (3-0 oggi a 10.00).

Spagna-Russia: tutti i precedenti

I precedenti sono tutti dalla parte della Spagna, che con 4 vittorie e 2 pareggi è rimasta imbattuta nei 6 incroci tra le due squadre dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica. L’ultimo scontro in amichevole dello scorso novembre è però finito 3-3, un risultato esatto oggi a quota 100.00.

Spagna-Russia: quote sull’esito

La Nazionale iberica non perde da 23 partite al Mondiale (15 successi e 8 pari), e ha all’attivo la più lunga striscia positiva tra tutte le partecipanti a Russia 2018. L’ultimo k.o. spagnolo risale a Euro 2016, quando le Furie Rosse vennero eliminate dall’Italia agli ottavi (2-0). I bookmaker puntano di conseguenza su un nuovo successo spagnolo nei 90’, fissando l’1 a 1.53, l’X a 3.75 e il 2 a 6.00. Scende invece a 1.25 la quota del passaggio del turno iberico, mentre l'arrivo della Russia ai quarti vale 3.75. Gli uomini di Hierro sono avanti anche nelle scommesse sul parziale (1 1° Tempo a 2.05 e X a 2.25) e nel parziale/finale (1/1 a 2.30) e tra i risultati esatti più attesi segnaliamo il 2-0 (6.50) e il 2-1 (7.00).

Spagna-Russia: quote delle scommesse sui gol

La vera sfida per il portiere russo Akinfeev sarà proteggere la porta dall’attacco spagnolo, a segno ben 10 volte nelle ultime 3 partite contro la Russia: 7 reti in due scontri a Euro 2008 (4-1 e 3-0) e 3 nella partita dello scorso anno. La Nazionale Russa è in effetti riuscita a non incassare reti solo in due occasioni nelle ultime 12 gare al Mondiale, mentre la Spagna ha mancato l’appuntamento con il gol una volta soltanto nelle ultime 12 partite in Coppa del Mondo (2-0 contro il Cile ai gironi del 2014). La Russia arriva tuttavia da un girone in cui ha trovato 8 reti, e la Spagna ha chiuso a porta inviolata solo un match su 3 ai gironi, in quota c’è quindi sostanziale equilibrio tra Under e Over 2.50, fissati rispettivamente a 1.87 e 1.90, ma anche tra Goal e No Goal, offerti a 2.00 e 1.80. Segnaliamo le opzioni combinate 1X (Over 1.5) a 1.43, 1 (Over 1.5) a 1.83, oltre all’1X (Goal) a 2.20 e all’1 (Goal) a 3.50.

Spagna-Russia: quote dei marcatori

Il marcatore più atteso in quota è Diego Costa (2.15 e 4.50), autore di 3 dei 6 gol realizzati dalla Spagna in questo Mondiale, sale invece a 2.95 (6.50) la rete di Isco, che ha partecipato a 12 reti nelle ultime 15 partite in Nazionale (10 gol e due assist). Merita una puntata anche la possibile rete di Iniesta (5.50), al suo 30° impegno tra Coppa del Mondo ed Europei. Tra i padroni di casa occhio invece a Smolov (3.25 e 7.50), autore di una doppietta contro la Spagna lo scorso anno in amichevole e a Golovin (5.50 e 14.00).

A chi si aspetta un successo degli uomini di Hierro segnaliamo infine la Quota Extra Sky Bet abbinata alla vittoria croata nell’altro ottavo di giornata: “Spagna e Croazia entrambe vincenti” a 3.80 invece di 2.88.