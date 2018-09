Serie A, tutte le quote scommesse della quinta giornata

Sassuolo-Empoli, venerdì ore 20:30

Ci è voluta la doppietta di Cristiano Ronaldo per fermare il Sassuolo, che ha aperto la stagione con 3 risultati utili di fila e 7 punti conquistati. I neroverdi, a punteggio pieno in casa, affrontano l’Empoli, già battuto 3 volte su 3 al Mapei Stadium, segnando sempre 3 gol. I bookmaker offrono un vantaggio agli uomini di De Zerbi, fissando l’1 a 2.20 contro il 3.30 di X e 2. Occhio però anche al pareggio, mai uscito nei 6 precedenti in Serie A tra emiliani e toscani.

Parma-Cagliari, sabato ore 15:00

Dopo aver battuto 1-0 l’Inter a San Siro, il Parma affronta il Cagliari, in serie positiva da tre turni (2 pareggi e una vittoria). I precedenti al Tardini sorridono ai padroni di casa, rimasti imbattuti in 17 delle ultime 19 gare casalinghe contro i sardi (17 vittorie e 5 pareggi) e favoriti anche in quota, dove l’1 è offerto a 2.30 (X a 3.00 e 2 a 3.10). Roberto Inglese ha trovato la via del gol in entrambe le ultime due sfide contro il Cagliari e la sua marcatura nel corso della gara paga 3 volte la giocata.

Fiorentina-Spal, sabato ore 18:00

Battendo l’Atalanta in casa nell’ultimo Monday Night la Spal ha raccolto la terza vittoria in quattro partite, portandosi a 9 punti in classifica, al pari con il Napoli e a -3 dalla Juventus capolista. Gli uomini di Semplici affrontano ora la difficile trasferta di Firenze, dove i viola hanno guadagnato 6 degli attuali 7 punti in graduatoria. Il bilancio dei precedenti è nettamente dalla parte dei toscani, usciti sconfitti soltanto in uno degli ultimi 11 incroci (6 vittorie e 4 pareggi) e favoritissimi in quota: 1 a 1.60, X a 3.50 e 2 a 5.50.

Sampdoria-Inter, sabato ore 20:30

Quattro punti raccolti in quattro gare: era dal 2011/12 che l’Inter non partiva così male. Dopo aver dato prova di forza in Champions, ribaltando nel finale contro il Tottenham, i nerazzurri sono chiamati al riscatto anche in campionato. Dovranno vedersela con una Samp in forma, imbattuta da tre partite in Serie A. I bookmaker danno fiducia agli uomini di Spalletti, fissando il 2 a 1.80 (1 a 4.00 e X a 3.50), offrendo al raddoppio il gol dell’ex Mauro Icardi, già a segno 10 volte in 9 presenze contro la sua vecchia squadra.

Torino-Napoli, domenica ore 12:30

Nell’anticipo domenicale dell’ora di pranzo il Napoli sfida in trasferta il Toro Mazzarri, che ha già superato in 9 degli ultimi 11 incroci di campionato, segnando in media di 2.6 gol a match. I pronostici puntano anche stavolta sugli azzurri, con il 2 a quota 1.80 (1 a 4.50 e X a 3.50). Attenzione però anche al pareggio, che a Torino manca da 8 scontri tra le due squadre.

Bologna-Roma, domenica ore 15:00

È scontro tra deluse al Dall’Ara. Alla vigilia del quinto turno di Serie A il Bologna di Inzaghi ha raccolto un solo punto, senza riuscire a segnare neanche un gol. La Roma è invece a quota 5 (una vittoria, due pareggi e una sconfitta) e arriva dalla sconfitta di Champions al Bernabeu (3-0). Valori in campo e precedenti portano le quote dalla parte dei giallorossi, offrendo il 2 a 1.70. Sale a 3.50 l’X e a 5.00 l’1 del Bologna, che ha portato a casa i tre punti soltanto in uno degli ultimi 19 scontri con la Roma (2-3 all’Olimpico nel settembre 2012).

Chievo-Udinese, domenica ore 15:00

A Verona va in scena uno dei match più indecifrabili di questo turno di Serie A. Reduce da due pareggi di fila contro Empoli (0-0) e Roma (2-2), il Chievo è a -1 in classifica e cerca la prima vittoria della stagione, che gli consentirebbe di annullare la penalizzazione di 3 punti. I friulani, che hanno raccolto 4 punti in 5 match, puntano invece a mantenere la buona tradizione contro i clivensi al Bentegodi (3 vittorie e 6 pareggi negli ultimi 10 incroci). I bookmaker fissano l’1 a 2.90, l’X a 3.00 e il 2 a 2.50. Occhio in particolare al pari, uscito nei 3 scontri più recenti a Verona, e ai risultati esatti 0-0 (7.50) e 1-1 (5.50), che con 6 precedenti ciascuno sono quelli usciti più spesso tra i due club.

Lazio-Genoa, domenica ore 15:00

Dopo aver superato Frosinone e Empoli, la Lazio cerca la terza vittoria consecutiva contro il Genoa, a quota 6 punti e con una gara ancora da recuperare. I biancocelesti hanno perso 9 delle ultime 14 sfide di campionato contro i liguri (3 successi e 2 pari a completare), ma partono comunque favoriti, con l’1 a 1.50 (X a 4.00 e 2 a 6.50). Da non sottovalutare anche il pareggio, che manca dal novembre 2008 tra le due squadre (1-1 all’Olimpico, risultato esatto che è oggi a quota 8.00).

Milan-Atalanta, domenica ore 18:00

Appaiati con 4 punti in classifica, ma il Milan ha una partita in meno, rossoneri e orobici si affrontano domenica alle 18 nel penultimo match della giornata. La Dea viene da due sconfitte di fila in campionato, ma è imbattuta da quattro trasferte sul campo del Milan. Le quote preannunciano un confronto aperto, ma il fattore campo avvantaggia i padroni di casa, portando l’1 a 2.00, l’X a 3.25 e il 2 a 3.75. Segnaliamo anche il Goal a 1.75 e la scommessa combinata 1X (Over 1.5) a 1.50.

Frosinone-Juventus, domenica ore 20:30

Zero reti segnate e un solo punto in 4 match, è questo il bilancio del Frosinone, che sfida al Benito Stirpe la Juventus, a punteggio pieno e fresca del successo di Champions sul campo del Valencia. C’è un precedente importante tra le due squadre: contro i bianconeri, e proprio alla quinta giornata, i ciociari hanno conquistato il loro primo punto in Serie A (1-1 a Torino il 24 settembre 2015). Impresa difficile da ripetere, almeno a giudicare dalle quote che offrono il 2 a 1.18, l’X a 6.00 e il 2 a 16.00. I bookmaker prevedono una gara a porta chiusa da parte dei bianconeri (No Goal a 1.57), e i risultati esatti più attesi sono 0-2 (5.50) e 0-3 (6.00). Chiudiamo con la scommessa “Cristiano Ronaldo primo marcatore”, offerta a quota 3.00 dalle principali agenzie.