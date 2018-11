Le quote e i pronostici di Cska Mosca-Roma

Nel quarto turno dei gironi di Champions i giallorossi di Di Francesco affrontano a Mosca il CSKA. Vincendo 3-0 l’andata all’Olimpico la Roma si è portata al comando del Gruppo G con 6 punti, come il Real Madrid, mentre i russi sono a 4 e i cechi del Viktoria Plzen a 1.

Nona in Serie A con 16 punti, a -15 dalla vetta, la Roma arriva da due pareggi esterni per 1-1 contro Napoli e Fiorentina. Il CSKA è invece reduce dallo 0-0 esterno sul campo della Dinamo Mosca ed è quinto in classifica, a -11 dallo Zenit capolista.

Cska Mosca-Roma: i precedenti

Match numero 6 tra le due squadre, con la Roma avanti nel bilancio grazie a 3 successi, un pari e una sconfitta, e imbattuta sul campo del CSKA. Il primo incrocio risale alla Coppa delle Coppe 1991/92, quando i giallorossi si qualificarono per le reti in trasferta vincendo 2-1 a Mosca e perdendo 1-0 all’Olimpico. Il precedente più recente coincide invece con la doppia sfida ai gironi di Champions 2014/15, finita con un netto 5-1 dei giallorossi in casa, seguito da un 1-1 in Russia. Il CSKA ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe contro club di Serie A, sempre per mano dell’Inter. Il bilancio interno dei russi con le squadre italiane è di 2 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte. Per la Roma si tratta del quarto impegno in Russia, con uno score complessivo di 3 vittorie e un pareggio.

Cska Mosca-Roma: quote sull’esito

Il CSKA ha vinto le ultime due gare casalinghe di Champions, superando a sorpresa il Real Madrid (1-0) nell’unico match disputato davanti al proprio pubblico in questa edizione del torneo. La Roma ha faticato lontano dall’Olimpico in Europa, perdendo tutte le ultime 5 trasferte: nessun club italiano è mai arrivato a 6 k.o. esterni di fila nella competizione. Nonostante il fattore campo, i bookmaker puntano su quanto emerso all’andata, favorendo ancora una volta i giallorossi: 1 a 4.00, X a 3.45 e 2 a 1.95. La doppia chance interna 1X vale 1.85, l’X2 scende a 1.23 e l’12 è dato a 1.31. Al termine della prima frazione di gioco si punta sull’equilibrio (X 1° Tempo a 2.24) e il punteggio parziale più atteso è lo 0-0 1° Tempo a 2.97. Le scommesse sul risultato esatto finale favoriscono invece l’1-1 (3.60), seguito da 0-1 (7.50) e 1-2 (8.30).

Cska Mosca-Roma: quote delle scommesse sui gol

La Roma ha collezionato tre Over 2.5 su tre in questo avvio di Champions, e ha subito complessivamente 16 gol nelle ultime 5 trasferte europee (in media 3.2 a match). I bookmaker prevedono un confronto a porte aperte, favorendo il Goal a 1.67 (No Goal a 2.07), mentre c’è più equilibrio tra Over e Under 2.5, offerti a 1.80 e 1.90. La prima marcatura più attesa è quella giallorossa a 1.68, e quella russa sale a 2.53. Per alzare la posta in gioco segnaliamo le combo X2 (Over 1.5) a 1.55 e X2 (Goal) a 2.14.

Cska Mosca-Roma: quote de marcatori

L’osservato speciale è anche stavolta Edin Dzeko, autore di una doppietta all’andata e dell’assist per il terzo gol di Under. Nell’anno solare 2018 l’attaccante giallorosso ha segnato 10 volte in Champions, più di ogni altro giocatore nello stesso periodo e la sua rete a Mosca nei 90 minuti è data a 2.40 (6.00 come primo marcatore). Chi si aspetta un successo giallorosso e almeno un gol del bosniaco può approfittare della scommessa “DZEKO + 2”, che paga 3.25 volte la giocata, sale invece a quota 10.00 la Supercoppia che abbina la marcatura di Dzeko all’assist di Under. Tra i padroni di casa il gol più probabile secondo i bookmaker è quello di Chalov, fissato a quota 2.75 (7.00).