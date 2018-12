Serie A, tutte le quote scommesse della diciannovesima giornata

Juventus-Sampdoria, sabato 29 dicembre, ore 12.30

Nell’anticipo dell’ora di pranzo la Juventus capolista, reduce dal 2-2 esterno contro l’Atalanta, affronta una delle squadre più in forma del campionato. Trascinata dall’inarrestabile Quagliarella, la Samp è in serie positiva da 6 turni ed è salita in quinta posizione, a -2 dalla quarta piazza che vale la Champions. I bianconeri hanno però vinto tutte le ultime tre gare interne contro i blucerchiati e partono favoriti anche stavolta: 1 a 1.22, X a 6.25 e 2 a 14.00.

Chievo-Frosinone, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Chievo e Frosinone, rispettivamente ultimo e penultimo in classifica, si contendono al Bentegodi tre punti preziosi in chiave salvezza. Le quote preannunciano un confronto equilibrato, offrendo tuttavia un vantaggio ai veneti, vincitori di entrambi gli incroci in Serie A: 1X a 1.32 e X2 a 1.62.

Empoli-Inter, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Dopo aver guadagnato 3 punti sul Napoli e 2 sulla Juventus, i nerazzurri di Spalletti sfidano in trasfertal’Empoli, a caccia di punti dopo 3 sconfitte di fila contro Fiorentina, Sampdoria e Torino. Le quote sono nettamente dalla parte dell’Inter, che ha vinto 9 delle ultime 10 gare scontro i toscani, mantenendo la propria porta inviolata in 7 occasioni: 2 a 1.57 (1 a 5.50 e X a 4.25).

Genoa-Fiorentina, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Genoa e Fiorentina si sfidano a Marassi per dimenticare le sconfitte incassate a Santo Stefano contro Cagliari e Parma. I rossoblù di Prandelli sono quattordicesimi con 19 punti, i viola decimi a quota 25 e sono rimasti imbattuti in 16 degli ultimi 17 scontri di campionato contro i liguri, vincendo otto volte (8 pareggi a completare). Le agenzie di betting preannunciano una partita aperta, offrendo l’1X a 1.50 e l’X2 a 1.44.

Parma-Roma, sabato 29 dicembre, 15.00

Dopo avere vinto gli ultimi impegni contro Fiorentina e Sassuolo, le squadre guidate da D’Aversa e Di Francesco scendono in campo al Tardini per chiudere il 2018 con un successo. I ducali hanno perso 12 dei 24 precedenti interni di Serie A contro la Roma (8 successi e 4 pareggi a completare), la squadra che li ha battuti più volte in casa nella competizione; i pronostici puntano di conseguenza sugli ospiti, fissando il 2 a 1.75, contro il 4.65 dell’1 e il 3.75 della X.

Lazio-Torino, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Lazio e Torino si sfidano all’Olimpico in uno scontro importantissimo per le rispettive ambizioni europee. Vincendo contro Cagliari e Bologna i biancocelesti hanno riconquistato il quarto posto Champions, ma devono proteggerlo dagli attacchi di Sampdoria e Milan, sotto di 2 e 3 lunghezze. I granata, ottavi con 26 punti, devono invece entrare tra le prime sette per qualificarsi in Europa League. La Lazio ha perso solo una delle ultime nove sfide di campionato contro il Toro e parte con il favore dei pronostici: 1 a 1.75, X a 3.75 e 2 a 4.75.

Sassuolo-Atalanta, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Archiviato il k.o. esterno contro la Roma (3-1), il Sassuolo torna a giocare al Mapei Stadium, dove ha pareggiato tutte le ultime cinque partite di Serie A. L’avversario da battere è l’Atalanta, reduce dal pareggio interno contro la Juventus e imbattuta da otto sfide di campionato contro il club emiliano (4 successi e 4 pari). Le quote prospettano un confronto aperto, ma offrono un vantaggio alla formazione ospite: 1X a 1.69 e X2 a 1.33.

Udinese-Cagliari, sabato 29 dicembre, ore 15.00

Senza successi da 5 turni (3 pareggi e 2 sconfitte), i friulani sono scesi al terz’ultimo posto, a due sole lunghezze dalla zona retrocessione. Per risalire in classifica dovranno fare risultato contro il Cagliari, che li ha battuti in cinque degli ultimi sette scontri in campionato. Le lavagne dei bookmaker offrono l’1 a 2.35, mentre l’X sale a 3.10 e il 2 a 3.30.

Napoli-Bologna, sabato 29 dicembre, ore 18.00

Dopo aver perso la trasferta milanese sul campo dell’Inter, gli azzurri cercano il riscatto casalingo contro il Bologna di Inzaghi, che è invece a caccia di punti salvezza. Imbattuto da 14 partite al San Paolo in Serie A, il Napoli non perde due partite di fila in campionato dall’ottobre 2016, e parte favoritissimo in quota: 1 a 1.25, X a 5.80 e 2 a 12.00.

Milan-Spal, sabato 29 dicembre, ore 20.30

È un momento difficile per i rossoneri di Gattuso, che a Frosinone hanno raccolto il terzo pareggio a reti bianche del mese. Il Milan non vince da 4 turni di campionato e deve invertire la rotta per riconquistare il quarto posto, tornato nelle mani della Lazio, che oggi ha 3 punti di vantaggio. Contro la Spal, che ha vinto soltanto una del 34 incroci di Serie A, le quote scommettono sullo scatto d’orgoglio di Higuain e compagni, offrendo l’1 a 1.50 (X a 4.25 e 2 a 6.75).