Lazio-Novara, le quote degli ottavi di Coppa Italia

Lazio e Novara si sfidano all’Olimpico per contendersi un posto nei quarti di Coppa Italia. I pronostici sono chiaramente dalla parte dei biancocelesti, quarti in classifica di Serie A e vincitori di sei trofei, l’ultimo nel 2012-2013 superando 1-0 la Roma in finale. Il Novara, che assieme all’Entella è l’ultima squadra di Serie C rimasta in corsa nella competizione, è tuttavia imbattuta da 13 impegni ufficiali e si è qualificata agli ottavi eliminando Perugia (3-1), Brescia (5-4 ai rigori dopo aver pareggiato 2-2) e Pisa (3-2). Scopriamo tutti numeri del confronto e le migliori quote offerte dai bookmaker.

Lazio-Novara: i precedenti

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 34 volte e i laziali guidano il bilancio con 15 successi a 10. Il Novara ha però vinto l’ultimo scontro in ordine di tempo, battendo 2-1 la Lazio in casa il 25 aprile 2012 grazie a un autogol di Diakité e alla rete di Mascara (Candreva per la Lazio), compromettendo la qualificazione in Champions dei biancocelesti. I precedenti in Serie A sono 26 (11 vittorie della Lazio, 7 del Novara e 8 pareggi), in Serie B si contano 6 scontri (3 vittorie del Novara, 2 della Lazio e un pari) mentre sono due gli incroci di Coppa Italia, entrambi a vantaggio delle aquile: 6-0 nel 1973/74 e 3-2 nel 1976/77.

Lazio-Novara: quote sull’esito

Fattore campo, esperienza e valori tecnici sono nettamente dalla parte degli uomini di Inzaghi, favoritissimi in quota a 1.20, contro il 6.75 della X e l’11.00 del 2. I biancocelesti la spuntano anche nelle scommesse al termine della prima frazione di gara (1 1° Tempo a 1.54) e nel parziale/finale (1/1 a 1.58). Per alzare la quota dell’1 segnaliamo le scommesse con handicap 1 (-1) e 1 (-2), rispettivamente a 1.52 e 2.36, in cassa se la Lazio passa con almeno 2 o 3 reti di scarto. Sul fronte del punteggio esatto le lavagne puntano su 2-0 (6.00) e 3-0 (6.80), ma occhio anche all’opzione “altro” a quota 5.80.

Lazio-Novara: quote delle scommesse sui gol

Le agenzie di betting prevedono un confronto spettacolare e ricco di reti, offrendo l’Over 2.5 a 1.45 e l’Over 3.5 a 2.21. L’Over 1.5 della Lazio è dato a 1.79, e la giocata su almeno una rete per tempo dei biancocelesti paga 1.71. Anche se i padroni di casa hanno incassato almeno un gol in tutte le ultime 8 partite all’Olimpico tra campionato ed Europa League, i bookmaker prospettano un match a porta chiusa, avvantaggiando il No Goal a 1.65 (Goal a 2.11) e offrendo il successo biancoceleste a rete inviolata a 1.78 (Casa: vince a 0). Tra le scommesse combinate occhio in particolare l’1 (Over 2.5) a 1.58 e l’1 (No Goal) a 1.79.

Lazio-Novara: quote dei marcatori

Nella Lazio segnaliamo in marcatura le quote di Caicedo (1.95) e Correa (2.65), oltre a quelle di Milinkovic-Savic (3.00) e Lulic (9.00), autore del gol decisivo nell’ultima finale giocata dai biancocelesti contro la Roma. Tra gli uomini di Viali spicca invece il possibile gol di Cacia a quota 3.45.