Quote Champions League, i pronostici per il passaggio in semifinale della Juventus

L’urna di Nyon ha tracciato la via verso la finale di Champions League, in programma sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Dopo l’impresa degli ottavi contro l’Atletico, la Juventus affronta l’Ajax, che ha eliminato il Real Madrid. L’andata si giocherà ad Amsterdam il 10 aprile, mentre il ritorno allo Stadium andrà in scena il 16 aprile. La vincente sfiderà in semifinale una tra Tottenham e Manchester City. Dall’altra parte del tabellone troviamo invece Manchester United-Barcellona e Liverpool-Porto. Scopriamo i numeri più interessanti e le previsioni dei bookmaker.

Ajax-Juventus: statistiche e precedenti

I due club si sono scontrati 12 volte nelle competizioni europee e i bianconeri sono avanti nel bilancio con 6 successi a 2 (4 i pareggi). Il precedente più celebre è la finale di Champions giocata a Roma nel 1996 e vinta dai bianconeri ai rigori. La Juventus ha avuto la meglio in 5 delle ultime 6 sfide contro la formazione olandese e l’incrocio più recente è finito con un pareggio a reti bianche. Un dato interessante riguarda Cristiano Ronaldo, autore di sette gol in cinque partite di Champions contro l’Ajax.

Ajax-Juventus: le quote

La Vecchia Signora è passata in tutte le quattro doppie sfide contro l’Ajax ed è favorita anche stavolta per il passaggio del turno, offerto a 1.22 contro il 4.25 della qualificazione olandese. I bianconeri sono in vantaggio anche nella gara d’andata di Amsterdam del prossimo 10 aprile: 1 a 3.70, X a 3.30 e 2 a 2.10. Si prevede una partita con almeno una rete per parte (Goal a 1.72), c’è invece più equilibrio tra le opzioni Under e Over 2.5, fissate rispettivamente a 1.80 e 1.90. Sul fronte del punteggio la quota più bassa spetta all’1-1 (5.70), seguito da 0-1 (7.00) e 1-2 (8.30).

Quarti di Champions League: le quote del passaggio del turno

La sfida tra Ajax e Juventus non è l’unica a offrire quote sbilanciate per il passaggio del turno. I bookmaker sembrano avere le idee molto chiare sulle prossime semifinaliste. Il Barcellona è nettamente favorito nello scontro con il Manchester United, la qualificazione blaugrana è data infatti a 1.22, contro il 4.25 del successo dei Red Devils. Ancora più netto il vantaggio del City di Guardiola, a quota 1.16 contro il 5.25 del Tottenham. Vale infine 1.20 l’arrivo in semifinale del Liverpool, che affronta ai quarti il Porto, offerto a 4.50.

Champions League: quote e pronostici sulla vincente

Chiudiamo con le quote delle giocate antepost sulla formazione vincente del torneo. Dopo tre trionfi consecutivi del Real Madrid, vincitore di 4 delle ultime 5 edizioni del torneo, stavolta i bookmaker puntano sul Manchester City, avanti a 3.50 e a caccia del suo primo titolo. Segue a 4.00 la Juventus, che non vince dalla finale di Roma del 1996, è a 4.50 troviamo il Barcellona, cinque volte campione (1992, 2006, 2009, 2011 e 2015). Il Liverpool è dato a 5.00, Manchester United e Tottenham a 20.00 e il Porto arriva a quota 100.00.