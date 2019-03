Quote Europa League, i pronostici per il passaggio in semifinale del Napoli

L’urna di Nyon ha definito il tabellone dell’Europa League e tutte le tappe che portaranno alla finale di Baku, in programma il prossimo 29 maggio. Con l’eliminazione dell’Inter, il Napoli di Ancelotti resta l’unica italiana ancora in corsa. Il futuro degli azzurri passa dalla sfida ai quarti contro l’Arsenal. Chi avrà la meglio dovrà vedersela in semifinale con una spagnola: Villarreal o Valencia. Dall’altro lato troviamo Slavia Praga-Chelsea e Benfica-Eitracht Francoforte, una combinazione che lascia aperta ai partenopei la possibilità di incrociare Sarri in finale. Si inizia dalla trasferta all’Emitates di Londra, che si giocherà l'11 aprile alle ore 21, mentre il ritorno è fissato il 18 alla stessa ora.

Arsenal-Napoli: statistiche e precedenti

I due club si sono incrociati due volte nelle competizioni europee, spartendosi un successo a testa nella Champions League 2013/14. Il Napoli conta però 16 precedenti contro club inglesi e uno score di cinque vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. Gli azzurri hanno già affrontato una formazione di Premier in questa stagione, conquistando un successo casalingo e una sconfitta esterna contro il Liverpool nei gironi di Champions. Se è vero che il Napoli è sempre uscito nelle tre occasioni in cui ha affrontato un club inglese nelle sfide a eliminazione diretta, Ancelotti ha una buona tradizione contro i Gunners, battuti in 5 match su 8 (un pari e due sconfitte), due volte addirittura per 5-1, sempre nel 2017.

Arsenal-Napoli: le quote

Le quote sul passaggio del turno sono equilibrate, ma offrono un leggero vantaggio alla qualificazione del Napoli, fissata a 1.80 contro il 2.00 dell’Arsenal. I Gunners partono però avanti nella gara di andata di Londra: 1 a 2.25, X a 3.50 e 2 a 3.10 (1X a 1.36 e X2 a 1.64). Gli scommettitori si aspettano una gara a porte aperte (Goal a 1.57) e con almeno tre gol complessivi (Over 2.5 a 1.72). Nelle giocate sul risultato esatto le quote più basse sono assegnate a 1-1 (6.10), 1-0 (8.50) e 2-1 (8.50).

Quarti di Europa League: le quote del passaggio del turno

Fatta eccezione per Chelsea-Slavia Praga, dove la qualificazione dei Blues è nettamente avanti a 1.16 (5.00 per il passaggio dei cechi), le quote offerte per gli altri confronti sono sostanzialmente equilibrate. Il passaggio del turno dell’Eintracht Francoforte paga 1.80 contro il 2.00 del Benfica. Nel derby spagnolo è infine favorito il Valencia a 1.60, mentre sale a 2.30 il Vllarreal.

Europa League: quote e pronostici sulla squadra vincente

Chiudiamo con le quote delle giocate antepost sulla vincitrice del torneo. I quotisti puntano sul Chelsea di Sarri (a 3.00), che ha già trionfato nell’edizione 2012-2013. Segue il Napoli a 3.00, a caccia del secondo titolo dopo la coppa Uefa 1988-1989. A quota 5.00 troviamo l’Arsenal, mentre le altre squadre sono molto sotto nelle preferenze degli scommettitori: Valencia a 9.00, Benfica a 12.0, Eintracht Francoforte a 12.00, Villerreal a 6.00 e Slavia Praga a 50.00.