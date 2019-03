Formula 1, Gp Australia 2019: tutte le quote e i pronostici

Come ormai da tradizione con il Gp Australia 2019 scatta il mondiale di Formula 1. Nel circuito di Melbourne l'anno scorso s'impose la Ferrari di Sebastian Vettel con una gara capolavoro e ora dopo i test tutta la scuderia spera di ripetere l’impresa. Un mondiale attesissimo con il duello Ferrari-Mercedes e le ambizioni mai nascoste di Red Bull e McLaren. Senza dimenticare le velleità di Alfa Romeo Racing, Renault e Haas. Una delle novità di questa stagione è l’assegnazione di un punto in più a chi riuscirà ad eseguire il giro veloce in gara. La F1 tornerà quindi ad assegnare, come accadeva dal 1950 al 1959, un punto a chi mette a segno il giro più veloce ma lo farà ad una sola condizione: che l’autore sia classificato tra i primi 10. In vista del Mondiale la Ferrari presenta la nuova coppia Vettel-Leclerc e spera finalmente di agguantare quel titolo piloti che ormai manca da 12 anni. Sono invece 11 gli anni di distanza dall’ultima vittoria del titolo Costruttori. Sulla loro strada però c’è il campione in carica Lewis Hamilton e il fido compagno di squadra Valtteri Bottas che alla guida della Mercedes le vetture da battere.

Dal 1996 la prima gara si è sempre corsa in Australia, con l’eccezione del 2006 quando a Melbourne si celebravano i Giochi del Commonwealth. Nelle 23 edizioni ad Albert Park, 12 volte il vincitore della corsa è stato poi campione del mondo a fine anno. Il primo a riuscirci è stato Damon Hill su Williams, nel 1996; l’ultimo Nico Rosberg su Mercedes, nel 2016. L’Albert Park è un tracciato particolare, semi cittadino, e dal 1996, solo David Coulthard, Eddie Irvine e Giancarlo Fisichella hanno vinto a Melbourne senza poi conquistare un titolo mondiale.

Gp Australia 2019, il favorito è Hamilton

Per il Gp d’Australia 2019 il favorito numero uno non può che essere Lewis Hamilton. Il britannico è campione del mondo in carica e l’uomo da battere anche in questa stagione. Per i bookmakers di Sisal Matchpoint, la sua vittoria è data 2.50. Subito dopo c’è ovviamente Sebastian Vettel quotato a 2.75. Grande attesa per il debutto di Charles Leclerc e i bookmakers non mettono da parte la possibilità di vedere una sua vittoria già alla prima gara alla guida della Rossa. Il trionfo del pilota monegasco è data a 4.50. Tra i candidati c’è anche Max Verstappen, quotato a 9, mentre il compagno di squadra di Hamilton, Valtteri Bottas, è dato a 10.

Gp Australia 2019, Ferrari come scuderia vincente

Cambia invece la prospettiva per quanto riguarda i costruttori. Per il Gp Australia 2019, i bookmakers puntano tutto sulla Ferrari. La Rossa è quotata 1.70 per la vittoria finale, mentre la Mercedes è data a 2.10. Decisamente più indietro tutte le altre scuderie con la Red Bull a guidare la lista delle inseguitrici. Max Verstappen e Pierre Gasly non sembrano convincere i bookmakers e così la scuderia austriaca è quotata 7.50. Numeri proibitivi per gli altri con la Renault quotata a 75 e la Sauber a 150. Dopo la Haas, data a 200, chiudono la lista McLaren, Racing Point, Toro Rosso e Williams, tutte con una quota di 300.