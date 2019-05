Quote serie A, tutte le scommesse della 36^ giornata

Atalanta-Genoa, sabato 11 maggio alle 15

Tre vittorie e due pareggi in campionato nelle ultime 5 partite per l’Atalanta. La squadra di Gasperini è al quarto posto in classifica e deve difendersi da Roma e Milan, dietro a -3. Il Genoa non vince dal 17 marzo ed è ancora in piena lotta per non retrocede. 1 a 1.42, X a 4.50 e 2 a 7.50. Tante le assenze in casa Atalanta, interessante però la quota di 2.25 per il gol di Josip Ilicic e di 3.25 per quello di Musa Barrow.

Cagliari-Lazio, sabato 11 maggio, ore 18

In attesa della finale di Coppa Italia, la Lazio punta ad un posto in Europa. Salvezza raggiunta per il Cagliari, nonostante la sconfitta nell’ultima giornata contro il Napoli. Biancocelesti favoriti a quota 2, X a 3.50 mentre la vittoria dei padroni di casa è data a 3.70. Grande attesa per i bomber Ciro Immobile e Leonardo Pavoletti. Un gol è dato a 2.50.

Fiorentina-Milan, sabato 11 maggio, ore 20.30

Match equilibrato quello del Franchi: 1 a 3.00, X a 3.30, 2 a 2.40. I viole hanno perso 4 delle ultime 5 partite, mentre il Milan è ancora a caccia del quarto posto. Piatek vuole tornare al gol e il suo nome nel tabellino dei marcatori è quotato 3 volte la posta. La Fiorentina ha bisogno di ritrovare l’apporto offensivo di Luis Muriel. Un gol del colombiano è quotato 3.20.

Torino-Sassuolo, domenica 12 maggio, ore 12.30

Il Torino sogna l’Europa, il Sassuolo ha raggiunto la salvezza aritmetica e può giocare con tranquillità le ultime partite di campionato. La vittoria dei granata è quotata 1.52, alte le quote per il Sassuolo: X a 4.25, 2 a 6.00. Il Gallo Belotti punta a trascinare i suoi per il rush finale ed un suo gol è quotato 1.95. In casa Sassuolo una segnatura di Babacar è data a 3.25, quella di Berardi a 2.90

Sampdoria-Empoli, domenica 12 maggio, ore 15

Match equilibratissimo al Ferraris: 1 a 2.50, X a 3.60, 2 a 2.60. I toscani hanno bisogno di punti per avere ancora speranze di salvezza. Grandissima attesa per il capocannoniere Fabio Quagliarella nella sfida ravvicinata con la sorpresa Ciccio Caputo. Gol del doriano a 1.75, mentre la rete dell’attaccante dell’Empoli è quotata 2.75.

Frosinone-Udinese, domenica 12 maggio, ore 15

Sfida di fondamentale importanza per l’Udinese contro il già retrocesso Frosinone. Il 2 è quotato 1.75, X a 3,65, 1 a 4.70. Il gol di uno tra Ciofani e Ciano è quotato 3.50, mentre l’Udinese si affida a De Paul (gol quotato 3.75) e Kevin Lasagna (rete data a 3.00).

Spal-Napoli, domenica 12 maggio, ore 18

Campionato finito per le due squadre che daranno vita sicuramente ad un match divertente. Ferraresi salvi, Napoli sicuro del secondo posto e favoriti per la vittoria: 1 a 5.25, X a 4.25, 2 a 1.60. Dopo aver realizzato il gol decisivo in Napoli-Cagliari, i bookmakers credono nel bis di Insigne. Una sua rete è quotata 2.40, mentre in casa Spal il gol dei Petagna è a 2.75.

Roma-Juventus, domenica 12 maggio, ore 20.30

Regna l’equilibrio allo stadio Olimpico: 1 a 2.50, X a 3.40, 2 a 2.75. I giallorossi hanno bisogno dei tre punti per non far scappare l’Atalanta, mentre la Juventus ha da tempo conquistato il campionato. Più Dybala che Dzeko per i bookmakers. Un gol dell’argentino è quotato 2.75, mentre la zampata del bosniaco è data a 3.00.

Bologna-Parma, lunedì 13 maggio, ore 19

Derby d’Emilia al Dall’Ara con i padroni di casa favoriti. 1 a 1.85, X a 3.00, 2 a 5.50. Tra i marcatori previsti dai bookmakers Santander Destro, Edera e Falcinelli sono quotati a 3, mentre spicca la possibilità di gol di Palacio data a 2.75.

Inter-Chievo, lunedì 13 maggio, ore 21

Partita senza storia a Milano: 1 a 1.12, X a 9.00, 2 a 18.00. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per proteggere il terzo posto dagli assalti dell’Atalanta. Il gol di Icardi è dato a 1.60, leggermente più alta la quota per la rete di Lautaro Martinez a 1.75.