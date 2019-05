Formula 1, Gp Montecarlo 2019: le quote e i pronostici

Cinque doppiette consecutive dall’inizio del Mondiale. Il dominio Mercedes sembra non avere fine e anche nel Gp Montecarlo 2019, Hamilton e Bottas sperano di dare un altro colpo, quello definitivo, alle minime speranze di riscossa da parte degli altri piloti. Sarà la 66esima edizione valevole per il Mondiale di F1, per un circuito assente solo dal 1951 al 1954. Considerando anche le edizioni corse prima dell'introduzione del Mondiale, questo sarà il 77° GP di Monaco. Il circuito cittadino è ricco di fascino e di storia, ma soprattutto difficile e insidioso con pochissime possibilità di sorpasso. Il tracciato misura poco più di 3 km (3,337 km per la precisione) ed ha ben 19 curve, 10 a destra e nove a sinistra. Velocità massima bassa, circa 292 Km/h; è un circuito cittadino lento, infatti, ed è fondamentale ottenere una buona posizione in qualifica.

Il più titolato a Monaco è Ayrton Senna, con 6 successi: 1987, 1989 e poi tre edizioni di fila dal 1990 al 1993. Le speranze della Ferrari si aggrappano al palmares che attesta come la Mercedes negli ultimi due anni abbia avuto poche soddisfazioni dal circuito di Montecarlo. In ballo però c’è la storia ed Hamilton e Bottas punteranno a conquistare la sesta doppietta consecutiva per scrivere un record assoluto nella storia della Formula 1. Le statistiche raccontano anche che vincere a Monaco non ha portato fortuna per il titolo. L’ultimo a conquistare la gara del Principato e conquistare il Mondiale è stato Vettel nel 2011. Lo scorso anno la gara è stata vinta dall'australiano Daniel Ricciardo su Red Bull Racing-TAG Heuer, al secondo posto si piazzò il tedesco Sebastian Vettel su Ferrari, mentre chiuse il podio il britannico Lewis Hamilton su Mercedes. Ovviamente il GP di questa edizione entrerà nella storia per essere il primo senza Niki Lauda, storico pilota della Ferrari ed ex Presidente della Mercedes Il circus ricorderà degnamente lo straordinario campione austriaco.

Gp Montecarlo 2019, Verstappen per spezzare il dominio Mercedes

I bookmakers di Sisal Matchpoint non possono sottovalutare lo straordinario rendimento della Mercedes in questa prima parte della stagione. Anche in vista del Gp Montecarlo 2019, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i favoriti. La vittoria del pilota britannico è quotata a 2.00, mentre quella del compagno di scuderia è data a 2.75. Dopo i due della Mercedes, l’unico ad avere speranze di vittoria è Max Verstappena quotato a 4.50. Negative le sensazioni nei confronti della Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel quotati a 20.00, così come Pierre Gasly. A 500.00 le quote per Kevin Magnussen e Alexander Albon.

Gp Montecarlo 2019, poche speranze per la Ferrari

Anche sulle scommesse relative alla scuderia vincente, i bookmakers sono inevitabilmente condizionati dalle cinque doppiette consecutive della Mercedes. Il trionfo della casa tedesca, nel Gp Montecarlo 2019, è quotata 1.19. Più del doppio invece la quota per la vittoria della Red Bull, data a 3.75. Poche le speranze per la Ferrari che paga un inizio di stagione decisamente deludente. Le Rosse vengono quotate a 9, ultima scuderia ad una quota tutto sommato abbordabile. Seguono Haas e Toro Rosso a 300.00, mentre Alfa Romeo Racing, McLaren, Racing Point, Renault e Williams hanno una quota pari a 500.00.