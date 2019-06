Piacenza-Trapani, quote e pronostici del playoff di Serie C

Quattro squadre a caccia di due posti in Serie B: Pisa, Triestina, Piacenza e Trapani. Pisa e Triestina hanno già disputato la sfida di andata, pareggiando 2-2, e si giocheranno tutto nel match di ritorno, in programma domenica alle 18.30. Piacenza e Trapani si sfidano invece sabato 8 giugno alle 20:30 allo stadio Garilli per il primo round della doppia finale, mentre il ritorno verrà disputato il 15 giugno, sempre alle 20.30. Dopo 180 minuti, in caso di parità, si andrà ai supplementari, seguiti se necessario dalla lotteria dei calci di rigore.

Piacenza-Trapani: tutti i precedenti

Il Piacenza è giunto alla finale dei playoff di Serie C superando l’Imolese grazie al successo in trasferta all’andata (2-0 con gol di Bertoncini e Ferrari), che gli ha permesso di qualificarsi nonostante il ko rimediato al ritorno in casa (2-1). Il Trapani ha invece eliminato il Catania nel derby siciliano dopo due pareggi: 2-2 al Massimino (doppietta di Lodi e reti di Tulli e Ferretti) e 1-1 al Provinciale di Erice (reti di Taugourdeau e Curiale), passando grazie alla miglior classifica nella Regular Season.

Piacenza-Trapani: quote sull’esito

Le quote offerte dai bookmaker prevedono uno scontro equilibrato, ma offrono un lieve vantaggio agli uomini di Arnaldo Franzini, che disputeranno in casa questo match di andata: 1 a 2.20, X a 3.10 e 2 a 2.50. La doppia chance interna 1X è a 1.28, l’X2 a 1.64 e al termine della prima frazione di gara si punta sul pari (X 1° Tempo a 2.05, 1 a 2.75 e 2 a 3.85). Nelle scommesse sul risultato esatto la quota più bassa è tuttavia assegnata all’1-1 (5.50), seguito da 1-0 (6.40), 0-0 (7.80) e 2-1 (8.70).

Piacenza-Trapani: quote delle scommesse sui gol

Sul fronte delle giocate sui gol le agenzie di betting prevedono una sfida tattica e chiusa, fissando l’Under 2.5 a 1.65 contro il 2.10 dell’Over 2.5. C’è invece perfetto equilibrio tra Goal e No Goal, entrambi a quota 1.84. La prima rete più attesa è quella del Piacenza, data a 1.81, la marcatura iniziale del club siciliano sale invece a 2.38. Tra le giocate combinate occhio in particolare alle opzioni 1X (Under 3.5) e 1X (Goal), offerte rispettivamente a 1.59 e 2.36.

Piacenza-Trapani: quote dei marcatori

La rete più attesa nel Piacenza è quella di Ferrari a 2.50 (4.75 come primo marcatore), già a segno in entrambe le gare contro l’Imolese. I gol di Terrani e Taugourdeau nei 90 minuti pagano invece 3.75 volte la giocata. Tra le file degli ospiti segnaliamo invece le quote di Tulli (a 3.50) e Ferretti (a 3.75).