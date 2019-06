NBA pronostici e quote di Golden State-Toronto Raptors: Gara 6 delle Finals

Emozioni, spettacolo e colpi di scena. Le NBA Finals 2019 continuano ad appassionare milioni e milioni di tifosi che stanno assistendo ad una delle serie più entusiasmanti degli ultimi anni. Golden State è riuscita ad espugnare l'Air Canada e sventare il primo match point dei Toronto Raptors grazie soprattutto alla classe e al cuore dei campioni presenti nel roster. Un colpo fondamentale arrivato nonostante l'incredibile infortunio di Kevin Durant che ha provato a stringere i denti per la sua squadra ma che è stato costretto ad abbandonare il parquet dopo pochi minuti.

Curry e Thompson hanno però gettato il cuore oltre l'ostacolo e sorpreso i Toronto Raptors, forse troppo convinta di poter avere la meglio e chiudere in casa la serie. Golden State ha però dimostrato di non mollare e di volere fare la storia ribaltando uno svantaggio di 1-3. Il primo tassello per la rimonta è arrivato, ora però c'è in vista gara 6 all'Oracle Arena. I padroni di casa vogliono conquistare il pareggio e giocarsi tutti nella sfida finale, mentre i Toronto Raptors puntano ancora una volta a chiudere qui e vincere il titolo dopo aver assaporato la possibilità di battere i campioni in carica.

Toronto Raptors-Golden State NBA Finals gara 6: Golden State punta a pareggiare la serie

Per i bookmakers gara 6 vede favorita Golden State. La dimostrazione di forza della squadra di Steve Kerr spinge i pronostici verso i campioni di Oakland. La vittoria di Curry e compagni è quotata 1.65, mentre la possibilità dei Toronto Raptors di espugnare la Baia è data a 2.20. Sarà sicuramente una partita tiratissima e giocata colpo su colpo con la necessità da parte di entrambe le squadre di affidarsi anche agli uomini che partono dalla panchina e che a tutti gli effetti potrebbero essere decisivi per il risultato finale. Il punteggio dovrebbe superare facilmente quota 205,5 (inclusi gli Overtime), un'ipotesi quotata 1.53. Difficile vedere un punteggio basso, infatti l'under 205,5 è dato a 2.20. Il quadro generale spinge gli scommettitori a puntare anche oltre i 212,5 punti, quotati 1.91, una possibilità allettante per chi è indeciso sulla squadra vincitrice ma crede in una gara ricca di spettacolo e con difese poco solide.

Toronto Raptors-Golden State NBA Finals gara 6: chi sarà l'MVP?

Gara 6 potrebbe essere comunque l'atto finale di Toronto Raptors-Golden State, quindi tanti scommettitori puntano anche al possibile MVP della serie. Il favorito è Kawhi Leonard, quotato 1.30, mentre Stephen Curry è dato a 3.50. Chi invece crede in una sorpresa potrebbe optare sull'ipotesi Draymond Green MVP della serie quotato a 33.00. Il giocatore di Golden State è solito offrire prestazioni strabordanti che spesso sono risultate decisive soprattutto durante i playoff. Chiudiamo la rassegna con la scommessa buzzer beater, cioè la possibilità che il match venga da deciso da un canestro arrivato sulla sirena. L'ipotesi è quotata 33.00, tutto sommato alta e allettante per una serie che ha dimostrato grande equilibrio.