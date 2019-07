Juve-Tottenham, le quote e i pronostici del match di ICC 2019

È tutto pronto per il debutto ufficiale della nuova Juventus di Maurizio Sarri, che domenica alle 13:30 affronta a Singapore il Tottenham nell'International Champions Cup, la competizione amichevole estiva che raduna diverse big europee. Il regolamento dell’ICC prevede un solo girone e tre sfide per ogni squadra, fino a ottenere la classifica finale. Per ogni vittoria sono assegnati tre punti e per i pareggi un punto a testa, ma si va comunque ai rigori per fornire alla vincitrice un punto in aggiuntivo. In caso di parità tra più squadre si considerano gli scontri diretti, la differenza reti, il numero di gol segnati, il numero di gol subiti e via a seguire altri criteri. Per entrambe le formazioni si tratta del primo impegno stagionale nel torneo e tutte e due dovranno poi vedersela con l’Inter di Conte. I bianconeri sfideranno poi l’Atletico Madrid e gli Spurs ritroveranno il Manchester United.

Juve-Tottenham: i precedenti

Bianconeri e Spurs si ritrovano dopo lo scontro agli ottavi di Champions 2017/18. In quell’occasione la Juventus riuscì a recuperare il 2-2 casalingo dell’andata, vincendo 2-1 a Wembley con reti di Higuain e Dybala e il Real Madrid in semifinale.

Juve-Tottenham: quote sull’esito

L’analisi delle quote lascia immaginare un confronto aperto, ma i bianconeri restano favoriti: 1 a 2.10, X a 3.10 e 2 a 3.45. La doppia chance interna 1X è data a 1.29, l’X2 sale a 1.66 e al termine dei primi 45’ l’esito più atteso dai bookmaker è il pareggio (X 1° Tempo a 2.15, 1 a 2.65 e 2 a 3.70). Chi punta su un successo largo di Ronaldo e compagni può alzare la quota del successo juventino scegliendo l’1 con una rete di handicap a 3.80, in cassa se gli uomini di Sarri vincono con almeno due gol di vantaggio. Nelle scommesse sul risultato esatto le agenzie di betting puntano tuttavia sull’1-1, avanti a 6.75, seguito da 1-0 (a 8.50) e 2-1 (a 9.00).

Juve-Tottenham: quote delle scommesse sui gol

Le giocate sui gol prevedono un confronto dinamico e a porte aperte, avvantaggiando le scommesse Over 2.5 (a 1.72) e Goal a 1.60. Il primo centro più probabile è quello bianconero a 1.75, sale invece a 2.25 il gol iniziale degli Spurs. La giocata sull’Over 1.5 della Juventus è data a 1.88 (Casa Over 1.5), quella sul Tottenham a 2.60 (Ospite Over 1.5). Chiudiamo con le opzioni combinate 1X (Goal) e 1X (Over 2.5), fissate rispettivamente a 2.00 e 2.35.

Juve-Tottenham: quote dei marcatori

In marcatura le lavagne dei bookmaker danno favoriti Cristiano Ronaldo e Harry Kane, protagonisti del duello 1X2 sul numero di reti segnate nel corso del match. Chi troverà più volte la porta avversaria nei 90 minuti? Le quote puntano sul pari: 1 a 3.00, X a 2.00 e 2 a 3.50 (1X2 Marcatori). Il gol del portoghese nel corso della gara è offerto a 2.10, quello di Kane a 2.40. Tra i bianconeri spiccano anche le quote di Mandzukic (a 3.30), Bernardeschi (a 3.30) e Pjanic (a 4.40), negli Spurs occhio invece a Son (a 3.00) e Dele Alli (a 4.50).