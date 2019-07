Juve-Inter, le quote e i pronostici del match di ICC 2019

La nuova Juventus di Sarri affronta l’Inter dell’ex Antonio Conte a Nanchino nella seconda gara di International Champions Cup. Entrambi i club sono usciti sconfitti dalla prima prova nella competizione e sono fermi a zero punti: i nerazzurri hanno perso 1-0 contro il Manchester United e i bianconeri sono stati battuti 3-2 dal Tottenham. L’ICC prevede un girone unico e tre partite per ogni squadra, al termine delle quali si ottiene la classifica finale. Ogni successo assegna tre punti e i pareggi danno un punto, ma portano comunque ai rigori: chi ha la meglio dal dischetto guadagna un punto in più, quindi due in totale. In caso di parità tra più squadre si considerano gli scontri diretti, poi la differenza reti, il numero di gol segnati e il numero di gol subiti. Nel terzo match del torneo la Juventus sfiderà l’Atletico Madrid il prossimo 10 agosto a Stoccolma, mente l’Inter affronterà il Tottenham il 4 agosto a Londra.

Juve-Inter: i precedenti

Le statistiche generali del Derby d’Italia parlano di 235 gare ufficiali in tutte le competizioni, concluse con 106 vittorie juventune, 71 interiste e 58 pareggi. La più recente vittoria nerazzurra è il 2-1 in Serie A del 18 settembre 2016, seguita da tre successi bianconeri e due pareggi. Le ultime due sfide in Serie A sono finite con una vittoria interna della Juventus (1-0 con gol decisivo di Mandzukic) e un pareggio al Meazza (1-1 con reti di Nainggolan e Cristiano Ronaldo). È invece più equilibrato il bilancio delle amichevoli estive: 14 vittorie bianconere, 15 dei nerazzurri e 14 pareggi. In parità è terminata anche la sfida estiva più recente, che risale al 2013: 1-1 (Vidal, Ricky Alvarez), poi vinta ai rigori dall’Inter grazie all'errore decisivo di Isla.

Juve-Inter: quote sull’esito

Le quote sono decisamente sbilanciate dalla parte dei bianconeri, favoriti a 1.75, mentre la X vale 3.70 e il 2 dell’Inter è a 4.20 La doppia chance interna 1X è a 1.18, l’X2 sale a 1.96 e al termine della prima frazione di gara è avanti il pari a 2.20 (X 1° Tempo, contro il 2.35 dell’1 1° Tempo il 4.50 del 2 1° Tempo). Sul fronte del risultato esatto la quota più bassa è assegnata all’1-0 (a 7.00), seguito da 1-1 (a 7.50), 2-1 (a 8.00) e 2-0 (a 9.00).

Juve-Inter: quote delle scommesse sui gol

Le agenzie di betting prevedono almeno una rete per parte (Goal a 1.75), ma c’è sostanziale equilibrio tra Under e Over 2.5, offerti rispettivamente a 1.85 e 1.80. Il primo gol più atteso è quello bianconero a 1.57, mentre la rete iniziale dell’Inter arriva a 2.70.

Juve-Inter: quote dei marcatori

Tra i marcatori bianconeri spiccano le quote di Cristiano Ronaldo (a 2.00), Mandzukic (a 2.90) e Bernardeschi (a 3.40). Vale invece 2.45 la rete di Higuain, già a segno contro il Totenham, e arriva a 9.00 abbinata all’assist di Bernardeschi. Tra gli uomini di Conte occhio invece a Puscas (a 3.50), Longo (a 4.20 e a 16.00 abbinato all’assist di Candreva) e Skriniar (a 10.00).