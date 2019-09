Anche Google celebra l'inizio della Coppa del Mondo di rugby. Il doodle del 20 settembre, infatti, è dedicato alla rassegna iridata che si svolgerà in Giappone fino al 2 novembre con la finale di Yokohama. Serviranno 48 gare lungo 43 gioni in 12 diverse città per incoronare la nuova regina della palla ovale mondiale: gli All Blacks arrivano da due successi consecutivi nel 2011 e nel 2015, ma non sono apparsi irrestibili nelle ultime uscite. Si gioca per la prima volta nella storia in Asia, mentre nel 2023 si tornerà nel Vecchio Continente in Francia. Alla Rugby World Cup partecipa anche l’Italia di Conor O'Shea, che inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12.