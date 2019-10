Il Galles si qualifica per i quarti di finale della Rugby World Cup. Decisivo il 29-17 con cui ha sconfitto le Fiji nel suo terzo incontro della Pool D. I Dragoni hanno rimontato sotto 0-10, trovando tre mete di uno scatenato Josh Adams. Il Galles dovrà ora battere l'Uruguay per assicurarsi la certezza matematica del 1° posto e attendere una tra Inghilterra e Francia. Proprio nel girone C, l'Argentina già eliminata ha chiuso il suo torneo battendo 47-17 gli USA e conquistando così il pass per il Mondiale del 2023. Resta in corsa la Scozia, che affonda la Russia con un eloquente 61-0 nel gruppo A e accorcia in classifica ad appena 4 punti dal Giappone, con cui si giocherà la qualificazione nel match decisivo di domenica.