La finale della Rugby World Cup 2019 sarà Inghilterra-Sudafrica. Gli Springboks si sono imposti nella seconda semifinale di Yokohama contro il Galles per 19-16. Partita molto equilibrata e tirata, con una meta segnata a testa (Adams e de Allende). Miglior marcatore del match è stato il sudafricano Pollard con 14 punti, tutti segnati al piede. Per il Sudafrica si tratta della terza finale iridata: nei due precedenti ha sempre vinto (1995 contro All Blacks e 2007, proprio contro il XV di Sua Maestà). L'Inghilterra andrà invece a caccia del 2° titolo mondiale dopo quello conquistato nel 2003. L'incontro è in programma sabato 2 novembre alle 10 (ora italiana) a Yokohama.