La Nuova Zelanda ha conquistato il 3° posto della Rugby World Cup 2019. Nella finalina per il bronzo di Tokyo, gli All Blacks hanno dominato il Galles, battuto 40-17. Partita in equilibrio nei primi 20', prima che i 'tuttineri' dilagassero con ben 6 mete, di cui due di Ben Smith. La Nuova Zelanda, la cui sconfitta in semifinale con l'Inghilterra aveva prodotto un 'lutto sportivo' per i campioni del mondo in carica, conquista così il bronzo dopo quelli del 1991 e del 2003. Sabato alle 10 ora italiana la finale che assegna il titolo iridato tra il Sudafrica e l'Inghilterra.