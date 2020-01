Rugby, i Saracens hanno violato il salary cup: saranno retrocessi a fine stagione

Arriva dalla Premiership una clamorosa notizia per il mondo del rugby: i campioni inglesi e d'Europa in carica hanno violato il salary cap negli ultimi tre annni. Scatta la multa di 5 milioni di sterline, una pesante penalizzazione in classifica e a fine stagione saranno automaticamente retrocessi

Problemi per i Saracens nella Premiership di rugby. I campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica, squadra che ha dominato l'ultimo decennio, è nella bufera per aver violato il salary cup negli ultimi 3 anni. Dopo aver ricevuto una multa di 5 milioni di sterline e una penalizzazione di 35 punti in classifica. La Premiership inglese, ovvero la lega dei club, ha deciso per la retrocessione automatica al termine della stagione.