Sei Nazioni 2020, il calendario dell'Italia

Al via sabato con la proibitiva trasferta contro i campioni in carica del Galles l'avventura dell'Italia nel Sei Nazioni. Senza Sergio Parisse e guidati in panchina da Franco Smith, gli azzurri si preparano ad aprire un nuovo ciclo. Il torneo in diretta su DMAX (canale Sky 170)

Prende il via sabato il Sei Nazioni 2020, che vede impegnata anche l'Italia, reduce da 22 sconfitte consecutive nel torneo. Gli azzurri saranno guidati da Franco Smith, nominato Capo Allenatore dopo le dimissioni di Conor O'Shea al termine del Mondiale in Giappone. Per l'Italia si tratta di un'edizione particolare, a 20 anni esatti dal suo ingresso nel prestigioso torneo. Per gli azzurri due trasferte proibitive in avvio contro Galles (campione in carica) e Francia, mentre alla terza giornata si torna all'Olimpico contro la Scozia, storicamente l'avversaria 'battibile' tra le cinque. Poi il calendario riserva il viaggio a Dublino e la chiusura a Roma contro l'Inghilterra, mai sconfitta nella nostra storia. I bookmaker non credono all'exploit italiano, quotando a 1000 il trionfo al Sei Nazioni. Le partite del torneo saranno trasmesse in diretta su DMax, canale 170 Sky.