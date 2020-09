"Air" Jordan decide il derby: Sud batte Nord 35-28

A Wellington il Sud batte il Nord al termine di una sfida spettacolare, decisa da una meta con salto di Will Jordan. Lui e altri giovani sono pronti a trasformarsi presto in nuovi All Blacks. Scopriamoli meglio

Air Jordan. Ecco il titolo che, letto alla neozelandese, sa di rugby, del gesto che Will Jordan ha fatto per separare il Sud dal Nord all’85esimo del derby tra All Blacks, tra compagni. Vittoria del Sud, 35-28, a Wellington, contro il Nord, contro i pronostici degli allibratori, contro la storia, 50 vittorie del Nord, 28 del Sud e 3 pareggi. Air come il salto fatto per prendersi un cross kick, una sorta, per capirci, di vecchio e mai dimenticato traversone calcistico, e anticipare Mitch Hunt, sfruttando un "miss match", per usare un latro termine cestistico, di una decina di centimetri di altezza abbondanti. Pallone preso per aria e schiacciato poi in meta, cinque minuti dopo gli ottanta minuti che sono la durata di una partita di rugby union. La meta, la seconda personale, che cambia il risultato, che rovescia il match.