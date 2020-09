Rugby Championship, il torneo sarà in Australia

Australia batte Nuova Zelanda. Almeno nell’organizzazione del Rugby Championship, il Quattro Nazioni dell’emisfero sud. La bolla del rugby sarà nel Queensland e-o nel New South Wales, con Sudafrica, Argentina e All Blacks in campo per sei settimane, 12 partite, dall’inizio di novembre a metà dicembre. La sconfitta neozelandese è politica, col governo che ha un po' tentennato nel concedere ingressi facilitati con possibilità di immediati allenamenti agli ospiti. In sostanza una quarantena "attiva" a Queenstown, la Cortina dell’isola del sud che sarebbe stata pronta e felice di avere nei suoi alberghi e sui suoi campi una clientela di quel tipo capace di attirarne molta altra. Un test match degli All Blacks genera introiti, all inclusive, tra i 4 e i 5 milioni di euro, ovviamente in tempi normali. E ora come ora in Nuova Zelanda il pubblico non può assistere alle partite. Altra situazione che ha spinto la Sanzaar, in sostanza la lega o società che gestisce Super Rugby e Championship, a scegliere l’Australia dove, già in questo weekend, a Brisbane ci saranno più di 20mila spettatori per il match tra Reds e Rebels.