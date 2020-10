Ritorno All Blacks: spettacolo e niente mascherine

Nel paese del rugby sono tornati gli All Blacks, 400 giorni dopo l’ultima volta. C’è la solita haka, un tempo neozelandese classico, pioggia e vento nella windy Wellington, e c’è il pubblico, senza mascherine, col Covid di ritorno placcato per la seconda volta. C’è persino il pareggio, il risultato ovale più difficile, tra Nuova Zelanda e Australia, 16-16 in una partita infinita, per tempo, quasi 89 minuti, ed emozioni, con una palla sempre in gioco e sempre pronta ad offrire occasioni. Quella dei Wallabies all’83’ si stampa sul palo, con un calcio di Reece Hodge da 54 metri, quella degli All Blacks sotto i pali australiani in un attacco che non sembra prevedere la possibile costruzione di un drop, un calcio di rimbalzo, da 3 punti per vincere. La prima delle quattro sfide di Bledisloe Cup, il trans-tasman derby, offre comunque quattro mete, a cominciare dall’unica vista nel primo tempo con Jordie Barrett. La più bella potrebbe essere meta, sembra meta ma in realtà non lo è: Rieko Ioane si lascia sfuggire il controllo del pallone al momento di schiacciare. Errore incredibile, di quelli che restano nella memoria e ti restano addosso, che costa la partita a conti fatti. Nel secondo tempo Aaron Smith porta avanti gli All Blacks sul 13-3, un allungo netto, con dieci punti di scarto. Ma l’Australia del nuovo allenatore Dave Rennie, neozelandese, non molla mai e prima Koroibete e poi Daugunu, debutto super, rimettono tutto in in discussione 13-13. I piedi di O’Connor e di Barrett ritoccano solo il punteggio, ma sempre pareggio è. E davanti a una birra ci sarà tempo per raccontare del palo e della non meta di Rieko Ioane. Dopo il pallone potrebbe sfuggirgli anche la maglia, almeno per un po’.