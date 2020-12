Positivi in squadra, Benetton ko a tavolino

Il Covid infetta anche le Coppe del rugby. Partite cancellate, in Champions, e in Challenge, l’Europa League ovale, che, purtroppo ci riguarda. Benetton-Agen salta, con la squadra italiana alle prese con casi di positività. E sconfitta a tavolino. Addio all’idea di avere due squadre italiane, con le Zebre, imbattute dopo due giornate. Non c’è spazio per recuperi in un calendario intasato. E con un format di coppa compresso, 4 giornate soltanto, perdere una partita pesa, parecchio. I campioni della Champions, gli inglesi di Exeter, sono stati i primi a doversi arrendere di fronte al virus tra i suoi rugbisti. Niente trasferta in Francia per il big match contro Tolosa. E gli avversari di Exeter nel primo turno, gli scozzesi di Glasgow fermati perché entrati in contatto con positivi, quarantena, nessun allenamento e nessuna partita. Sconfitta 28-0 per tutti, come per Bath contro la Rochelle , senza uomini di prima linea, piloni e tallonatori, ruoli specifici, perché entrati anche loro in contatto con un positivo dei gallesi Scarlets. Insomma una sorta di colpa sportiva, con la regolarità del torneo colpita. E con il rischio che qualcuno possa addirittura arrivare a nascondere l’untore, problemi di salute e legali a parte, perché perdere costa. Alla faccia del valore dell’accettazione del risultato, tipico del rugby. Pure a tavolino.