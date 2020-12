Ieri in Italia 16.308 nuovi casi e 553 decessi

Brusaferro: "Linea rigorosa, la situazione è seria"

"Se la situazione non fosse stata molto seria certo non avremmo mantenuto una linea così rigorosa. I dati non mentono". Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, sul Corriere della sera. "Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell'epidemia - osserva - non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste restrizioni in un periodo tradizionalmente caro a tutti come il Natale".