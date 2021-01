Rugby, sospese Champions Cup e Challenge Cup

Il rugby europeo si ferma a causa del Covid-19. A seguito, infatti, di una direttiva delle autorità francesi secondo cui la partecipazione delle squadre francesi alle coppe europee di rugby, Champions Cup e Challenge Cup, costituisce un grave rischio per la salute pubblica, l'ente organizzativo non ha avuto altra scelta se non quella di sospendere temporaneamente questi tornei. Nei prossimi giorni si saprà come e quando sarà possibile riprendere lo svolgimento di queste manifestazioni e con quale formula in un calendario già intasato. Le raccomandazioni del governo francese hanno valore sino alla fine del mese di gennaio. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione anche a riguardo dell'inizio del 6 Nazioni la cui prima giornata è prevista per sabato 6 febbario.