Ieri in Italia 12.532 nuovi casi e 448 decessi

Figc: 1,25 milioni al Fondo per i tesserati in difficoltà

La Federazione ha destinato 1,25 milioni al Fondo di solidarietà per calciatori, allenatori e preparatori atletici di calcio e al Fondo di solidarietà per calciatori e tecnici per il settore dilettantistico. Il Presidente Gravina: "Per salvare il calcio abbiamo innanzitutto bisogno di tutelare i più esposti a questa crisi, non c'è più tempo da perdere. Sin dall'inizio di questo periodo difficile, la Figc ha sostenuto e continuerà a sostenere tutte le componenti con stanziamenti autonomi, perchè nessuno va lasciato indietro".