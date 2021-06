Sei Nazioni U20 al via, l'Italia sfida il Galles

Mann avrebbe potuto trovarsi di fronte un’altra Italia. Non c’entra il premio Nobel Thomas e il paese visto a Roma a fine Ottocento, ma Alex, capitano della nazionale gallese di rugby under 20, che negli anni da teen-ager si è infilato la maglia del Cardiff City, anzi della Academy, come difensore centrale, mollando per un po’ il rugby. Calcio, quindi, e una proiezione che avrebbe potuto portarlo a Roma, giorni nostri, ai Campionati Europei. Per un gallese però il rugby è lo sport, viene prima di tutto, e così Alex Mann ha preferito al gioco “sporco” in difesa la libertà ovale da terza linea…”non mi divertivo, sono meglio a rugby al 110%”. Adesso potrebbe sperare di diventare un nuovo Warburton, l’ex terza linea e capitano del Galles e pure dei British Lions, una volta compagno, per stare al solito calcio, di Gareth Bale negli anni della scuola. Il Galles ha vinto l’ultimo Sei nazioni, quello dei “grandi”, perdendo tuttavia le ultime due sfide in casa a livello Under 20, nel Sei Nazioni di categoria, contro gli azzurri che non sono così battibili…

Certo ogni anno è diverso, ci sono nomi nuovi, o nomi ben conosciuti portati in giro da parenti famosi, come l’inglese Lucas Brooke, figlio del grandissimo All Black Zinzane, come Theo Ntamack, fratello di Romain, apertura della Francia, e figlio di Emile, ala a suo tempo sempre con la Francia, o Christian Townsend, il cui padre è Gregor, allenatore della Scozia e apertura di classe nei suoi giorni sui campi, o ancora Murray Redpath, altro della filiera scozzese con fratello nazionale e padre, Bryan, ex capitano, per finire con Dan Lancaster, inglese col padre Stuart allenatore della nazionale al Mondiale 2015 e, senza dimenticare, perché no, i nostri Alessandro Garbisi, mediano di mischia, fratello del 10 azzurro, e Lorenzo Cannone, a sua volta fratello di Niccolò, seconda linea dell’Italia. Un bell’elenco col nostro allenatore Massimo Brunello da Rovigo e i suoi assistenti Mattia Dolcetto e Agustin Cavalieri pronti a scommettere sulla qualità dei nostri ragazzi guidati in campo dal numero 8 Luca Andreani, giocatore fisico, ottimo in touche, bresciano di crescita rugbistica, rifinito dall’Accademia.

Si giocherà ogni 6 giorni nella bolla gallese, all’Arms Park, che rievoca, almeno nel nome, visto che il campo non è esattamente lo stesso, immagini del Cinque Nazioni, con basette lunghe e un rugby con meno chili, meno velocità e senza Italia. Adesso è tutto diverso e ci siamo anche noi, senza pensare a quei sei anni senza successi nel Sei Nazioni “vero”: le prossime vittorie si costruiscono qui!