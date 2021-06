Sei Nazioni U20, Azzurri in campo contro la Scozia

Terza partita per gli Azzurrini di Brunello a Cardiff: contro la Scozia alla ricerca del primo successo al Sei Nazioni Under 20. Live giovedì 1 luglio alle 15 sul nuovo canale Sky Sport Action (206)

Giovedì 1° luglio, nuovo appuntamento con il Sei Nazioni U20 di rugby, il torneo riservato ai giovani rugbisti europei, in corso di svolgimento a Cardiff, in Galles. Su Sky Sport in diretta tutti gli incontri dell’Italia, anche in streaming su NOW.

Tutto in un solo posto, la bolla dell’Arms Park di Cardiff, che ospiterà il torneo fino a martedì 13 luglio, giorno in cui si disputerà l’ultima giornata. Le nazioni partecipanti sono le stesse del classico Sei Nazioni, compresa l’Italia, che si appresta a scendere in campo per il secondo impegno.

Dopo la sconfitta di misura contro la Francia (11-13), che ha fatto seguito a quella contro il Galles all’esordio, gli Azzurrini di Brunello se la vedranno con la Scozia.