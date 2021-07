Sei Nazioni U20, Italia in campo contro l'Irlanda

Oggi nuovo appuntamento su Sky Sport con il Sei Nazioni U20 di rugby, in corso di svolgimento a Cardiff, in Galles. Su Sky Sport in diretta tutti gli incontri dell’Italia, anche in streaming su NOW.

Nella bolla dell’Arms Park di Cardiff, che ospiterà il torneo fino a martedì 13 luglio, giorno in cui si disputerà l’ultima giornata, torna in campo l’Italia, che oggi affronterà l’Irlanda, detentrice del trofeo. Diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo canale Sky Sport Action (ch 206) e in streaming su NOW, con il commento di Federico Fusetti e Andrea De Rossi.

Dopo le sconfitte con il Galles e la Francia, gli Azzurrini di Brunello hanno ottenuto, nel turno precedente, la loro prima vittoria, battendo nettamente 43-3 la Scozia, superando in classifica i gallesi e posizionandosi così al quarto posto con 6 punti.