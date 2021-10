Italrugby, tre super test match a novembre su Sky

Roma, Treviso e Parma. Sono queste le città che ospiteranno i tre test match dell'Italia in programma a novembre per le Autumn Nations Series. Si parte con il botto, con la sfida agli All Blacks sabato 6 alle 14 all'Olimpico di Roma. Poi toccherà all'Argentina allo stadio Monigo di Treviso (sabato 13) e all'Uruguay al Lanfranchi di Parma (sabato 20). Tutti match che saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport. Sarà il debutto sulla panchina azzurra per il Ct Kieran Crowley,. L'ex estremo della Nuova Zelanda inizierà la sua avventura proprio contro gli All Blacks la cui maglia nera, da giocatore, ha indossato in 19 occasioni, sollevando la Coppa del Mondo nel 1987.