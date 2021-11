Tra sabato 6 e domenica 7 novembre sei incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. Nell’autunno mondiale del rugby, anche la sfida più attesa per gli Azzurri, quella agli All Blacks. Live da Roma sabato alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena,

Prosegue anche su Sky l’ autunno mondale del rugby , con il confronto tra le migliori squadre europee e quelle dell’emisfero sud, compresi gli All Blacks. Proprio la Nuova Zelanda è protagonista del Test-Match più atteso, quello che all’ Olimpico di Roma la vedrà sfidare l’ Italia del commissario tecnico Kieran Crowley, neozelandese di nascita, in carica dal maggio scorso e che debutterà come CT degli Azzurri affrontando proprio i suoi connazionali. Di fronte, la squadra più forte e più conosciuta al mondo, in testa al ranking mondiale contro una rinnovata Nazionale italiana, in quella che per la capitale, e non solo, sarà una vera e propria grande festa del rugby.

Italia-Nuova Zelanda, live dalle 13.30

Italia-All Blacks: è una festa del rugby

L’incontro inizierà alle ore 14, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento di Federico Fusetti. Per entrare meglio nell’atmosfera e nell’immediata vigilia della sfida romana, appuntamento alle 13.30 con il pre partita, condotto dall’Olimpico da Davide Camicioli, in compagnia di una leggenda del rugby mondiale come Diego Dominguez, protagonisti anche del dopo partita, con le analisi e le interviste ai protagonisti.

L’Italia, che non ha mai battuto gli “All Blacks”, torna a sfidare i neozelandesi tre anni dopo l’ultima volta, sempre all’Olimpico di Roma, con vittoria della Nuova Zelanda per 66-3. Dopo la sfida di domani alla Nuova Zelanda, Azzurri ancora in campo, anche su Sky, il 13 novembre contro l’Argentina e il 20 contro l’Uruguay.