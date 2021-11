L'Italia contro i Pumas, oggi LIVE su Sky

Nell’autunno mondiale del rugby oggi tornano in campo anche gli Azzurri. Live da Monigo (Treviso) alle ore 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con pre partita dalle 13.30 e post al termine dell’incontro, insieme a Diego Dominguez. Tra sabato 13 e domenica 14 novembre, sei incontri in onda su Sky e in streaming su NOW

L’incontro inizierà alle ore 14 e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena , in streaming su NOW e anche in chiaro su Cielo, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e il commento di Alessandro Moscardi. Per entrare meglio nell’atmosfera e nell’immediata vigilia della sfida, appuntamento alle 13.30 con il pre partita , condotto da Monigo da Davide Camicioli , in compagnia di una leggenda del rugby mondiale come Diego Dominguez , e protagonisti anche del dopo partita, con le analisi e le interviste ai protagonisti. Dopo la partita di domani con gli argentini, Azzurri nuovamente in campo, anche su Sky, il 20 novembre contro l’ Uruguay , nel terzo e ultimo test-match autunnale.

Prosegue anche su Sky l’ autunno mondale del rugby , con il confronto tra le migliori squadre europee e quelle dell’emisfero sud, compresa la Nazionale Italiana. Dopo la sconfitta della settimana scorsa a Roma, peraltro prevedibile, contro la Nuova Zelanda , l’Italia torna in campo, stavolta allo stadio di Monigo (Treviso), dove affronterà l’ Argentina . Nei precedenti, cinque vittorie per gli Azzurri, 16 per i “Pumas” e un pareggio.

Quello che sta per iniziare sarà un altro grande weekend di rugby perché, compreso Italia-Argentina, saranno sei gli incontri in onda su Sky e in streaming su NOW, cinque live e uno in differita. Da non perdere anche il nuovo impegno della Nuova Zelanda, sempre prima nel ranking mondiale, con gli “All Blacks” ospiti domani a Dublino dell’Irlanda, quinta nella classifica. Match in diretta alle ore 16.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, subito dopo Italia-Argentina.

Oltre ai test-match autunnali di rugby, su Sky e in streaming su NOW anche le edizioni 2022 del Sei Nazioni Maschile, del Sei Nazioni Femminile, del Sei Nazioni U20 e le due manifestazioni più importanti per club d’Europa, l’Heineken Champions Cup e la European Challenge Cup.