Sei Nazioni, gli Azzurri convocati per l'esordio

Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Verona, in calendario a partire da domenica 23 gennaio, in preparazione dei primi due match del Guinness Sei Nazioni 2022 contro Francia e Inghilterra in calendario domenica 6 febbraio alle 16 allo Stade de France di Parigi e domenica 13 febbraio alle 16 contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport.