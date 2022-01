Rugby, Champions Cup ed European Challenge su Sky

Cinque le partite in onda su Sky Sport tra oggi e domenica 23 gennaio, quattro di Champions e una di Challenge Cup. In campo anche il Benetton Treviso che stasera sarà ospite in Francia della capolista Lione

Tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio, su Sky e in streaming su NOW saranno cinque le partite in onda, tutte in diretta , quattro di Champions, con l’ultimo turno della prima fase, decisivo per la qualificazione ai prossimi playoff, e una di Challenge.

In Challenge Cup c'è il Benetton Treviso

In campo anche una squadra italiana, impegnata proprio in Challenge Cup; si tratta del Benetton Treviso, che stasera sarà ospite in Francia della capolista Lione. Match valido per il Girone B, in onda live alle ore 21 su Sky Sport Arena. I veneti, dopo aver battuto nel turno precedente i gallesi Dragons, vanno alla ricerca di punti preziosi per entrare tra le prime tre del gruppo e passare il turno. In classifica, Lione in testa con 14 punti, seguito dal Gloucester con 6, da Benetton e Perpignan con 4, e dai Dragons, che il gruppo a quota 1.