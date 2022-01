Italia, problema muscolare per Morisi: torna Zanon

Lo staff medico della nazionale italiana di rugby ha comunicato che Luca Morisi - centro della Nazionale e del Benetton Rugby – ha interrotto l’allenamento pomeridiano di giovedì in seguito ad un problema muscolare al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni saranno valutati i tempi del suo recupero in sinergia con il proprio club. Al gruppo azzurro si è aggregato Marco Zanon – nella lista dei convocati dall’inizio del raduno e inizialmente rilasciato per l’impegno con il proprio club nel weekend - mentre Stephen Varney è rientrato al proprio club di appartenenza (Gloucester) per la prossima partita in calendario nel weekend. L'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni è previsto domenica 6 febbraio alle 16.00 a Parigi contro la Francia, in diretta su Sky Sport.