Lo Stadio Monigo si preannuncia esaurito nei posti disponibili per la seconda sfida del Sei Nazioni di categoria. Due cambi per un’Italia che schiera in totale sette atleti della Marca tra Tarvisium, Benetton, Mogliano e Villorba. Diretta venerdì alle ore 20 su Sky Sport Uno

Dopo la sconfitta della scorsa settimana 41-15 a Mont-de-Marsan contro la Francia, l’Italia under 20 di Massimo Brunello ritorna in Italia per affrontare nella seconda giornata a Treviso, in uno stadio Monigo che ci si attende al completo nel numero di biglietti a disposizione (2500 secondo i protocolli Covid che consentono l’accesso per il 50% della capienza complessiva), i campioni in carica dell’Inghilterra, reduci dal successo 24-41 contro la Scozia. Due i cambi voluti dall’ex estremo di Rovigo e nazionale, entrambi in mischia dove Frangini subentra a Scramoncin al tallonaggio e Berlese prende il posto di Vintcent in terza linea. In panchina, invece, chiamato il giocatore di casa Rubinato.