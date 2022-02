Per gli azzurri zero punti e un passo indietro...

Nel secondo appuntamento del Sei Nazioni arriva un'altra sconfitta per gli azzurri stavolta in casa contro l'Inghilterra. 33-0 il punteggio per gli inglesi, l'Italia resta a secco di punti e fa un passo mindietro rispetto al match giocato a Parigi contro la Francia. Prossimo appuntamento il 27 febbraio in Irlanda Condividi

Zero punti fatti, 33 subiti, meno determinazione rispetto a una settimana fa in Francia, più imprecisioni, poca pazienza in attacco…Inghilterra che ha messo l’Italia sempre sotto pressione, costringendola a placcare tanto e a commettere qualche fallo di troppo, indisciplina insomma. Lati positivi? Difesa sul raggruppamento (maul) da touche, un secondo tempo con buona presenza nei ventidue avversari ma con lanci in rimessa laterale falliti e con gli inglesi che al 45’ hanno messo al sicuro il punto di bonus offensivo (4 mete segnate). Non sempre siamo riusciti a rallentare il pallone nei punti di incontro e proprio lì (il cosiddetto breakdown) abbiamo subito. Il migliore azzurro? Senza dubbio Monty Ioane, australiano un po’ samoano, un po’ fijano, sicuramente italiano, per residenza e maglia nel rugby internazionale. Un’ala che potrebbe giocare in qualunque squadra e che bisognerebbe cercare di innescare di più in attacco con le sue qualità e la sua capacità di battere l’uomo.

Gli inglesi trascinati da Marcus Smith L’Inghilterra non ci ha travolto pur avendo giocato con intensità dall’inizio alla fine per cancellare la sconfitta di Edimburgo contro la Scozia di una settimana fa e, soprattutto, tutte le polemiche post match. Eddie Jones, l’allenatore australiano dell’Inghilterra dal 2016, è stato accusato di non vedere il “traguardo”, di lavorare e lavorare, costruire senza raggiungere il vero obiettivo (vedi Rugby World Cup) e nello specifico della Calcutta Cup (il trofeo in palio tra Scozia e Inghilterra) di aver tolto troppo presto il nuovo numero 10 anglo filippino Marcus Smith, Guinness Man of The Match a Roma. Marcus Smith ha saputo variare il gioco, piede compreso, ha segnato una meta, ha dato un assist… è “sveglio”, ha l’approvazione anche del “nostro” Diego Dominguez, uno che se ne intende e uno difficile da conquistare…