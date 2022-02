6 Nazioni U20, alle 21 LIVE su Sky Irlanda-Italia

Oggi in campo per la terza giornata del torneo Under 20. Azzurrini a Cork, in casa della capolista Irlanda, live alle 21 su Sky Sport Uno. Sempre oggi anche Inghilterra-Galles e Scozia-Francia su Sky Sport Arena

Su Sky il Sei Nazioni U20, il torneo riservato ai giovani rugbisti europei che oggi, venerdì 25 febbraio, ha in programma la terza giornata dell’edizione 2022. Su Sky e in streaming su NOW in diretta tutti i match dell’Italia, che sarà di scena a Cork per sfidare i padroni di casa dell’Irlanda., che guidano il torneo con 9 punti, contro i 4 degli Azzurrini, quinti, reduci, però dalla clamorosa vittoria sui campioni in carica dell’Inghilterra, che ha portato grande entusiasmo tra i ragazzi del CT Massimo Brunello. Oggi un’altra grande e difficile sfida, al cospetto della capolista.