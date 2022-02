Va all’Inghilterra il derby con il Galles: 23-19

Vittoria finale che sorride agli inglesi. XV della rosa avanti con i punti al piede di Smith e con la meta di Dombrandt, prima di una doppia marcatura in rimonta dei Dragoni con Adams e Tompkins. Nel finale ancora la precisione di Smith, decretato quale migliore in campo, a decidere il match SCOZIA-FRANCIA 17-36: HIGHLIGHTS Condividi

Va all’Inghilterra il derby del Sei Nazioni 2022 contro il Galles davanti al pubblico delle grandi occasioni del tempio ovale di Twickenham. Si parte subito con il piede sull’acceleratore e il recupero di palla da parte di Itoje. Sul primo attacco, un velo frena l’avanzata albionica, ma il Galles inspiegabilmente decide di giocare in rapidità invece che andare per la touche, isolandosi e commettendo un tenuto punito prontamente da Smith con il primo piazzato. L’apertura degli Harlequins si ripete pochi istanti dopo e i padroni di casa vanno sul 6-0, con i Dragoni che provano a reagire con mischia ai cinque metri ma senza ottenere risultati, mentre Smith sbaglia la terza occasione dalla piazzola al 17’. Il Galles resta in inferiorità numerica dopo il cartellino giallo a Liam Williams, pur non pagando dazio, ma inizia a subire la pressione inglese e a faticare nei tentativi di uscire dalla propria metà campo. I padroni di casa si dimostrano più pragmatici e nel finale centrano ancora i pali in altre due occasioni con Smith, andando al riposo avanti 12-0.

Prima meta inglese La ripresa inizia ancora nel segno dell’Inghilterra e a costare al Galles è l’imprecisione. Da un lancio in rimessa laterale per i giocatori in maglia rossa all’interno dei ventidue, non c’è intesa tra tallonatore e saltatori. Ne approfitta il numero 8 Dombrandt, tra i più attesi in patria, che si avventa sulla palla come un falco e trova la meta con un parziale di 17-0. Sembra il preludio ad un dominio inglese e, invece, la squadra di Eddie Jones scompare da quel momento dal campo.